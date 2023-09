Maroc: Séisme d'Al Haouz - Les Forces Auxiliaires à Marrakech se mobilisent pour renflouer les stocks de sang

Marrakech — Les éléments des Forces Auxiliaires à Marrakech se sont mobilisés pour prendre part, jeudi, à une campagne de don sang, un geste noble illustrant la forte adhésion de ce corps à l'élan national de solidarité avec les victimes du séisme d'Al Haouz.

Initiée au sein du Commandement Régional des Forces Auxiliaires à Marrakech, cette initiative citoyenne à laquelle ont participé l'ensemble des officiers et éléments de ce corps, tous grades confondus, ainsi que des membres de leurs familles, traduit la mobilisation et l'adhésion effective à la dynamique de solidarité avec les victimes du séisme qui a frappé différentes provinces du Royaume.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, la déléguée régionale des oeuvres sociales des Forces Auxiliaires à Marrakech-Safi, commandant Hanane El Morabit, a indiqué que le Commandement Régional des Forces Auxiliaires de Marrakech-Safi a organisé cette campagne en coordination avec le Centre Régional de Transfusion Sanguine et ce, en exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR).

Cette action humanitaire vise à renflouer les stocks de cette substance vitale pour les opérations de sauvetage des victimes, a-t-elle dit.

De son côté, le Surveillant Général du Centre Régional de Transfusion sanguine et responsable des campagnes de sensibilisation, de communication et de don du sang, Mahmoud Abghach, a souligné qu'outre l'engagement sérieux et les efforts colossaux consentis par ce corps sur le terrain dans les zones sinistrées, le Commandement Régional des Forces Auxiliaires de Marrakech-Safi a bien voulu adhérer effectivement à cette campagne de don de sang et, partant, apporter sa contribution à cet élan national de solidarité.

Les Forces Auxiliaires ont tenu à participer activement à cette campagne nationale de don du sang au niveau de tous les centres régionaux de transfusion sanguine, ce qui a contribué à renflouer le stock national de cette matière vitale, a ajouté le responsable.