Maroc: Témara - Interpellation de trois individus soupçonnés d'avoir détourné des vivres destinés aux victimes du séisme

Témara — La brigade de la police judiciaire de Témara a ouvert, jeudi matin, une enquête sous la supervision du parquet compétent afin d'élucider les actes criminels attribués à trois individus, dont un chauffeur de camion, son assistant et le propriétaire d'une épicerie, soupçonnés d'abus de confiance et de détournement de produits alimentaires rassemblés dans le cadre des initiatives solidaires avec les victimes du séisme.

Les services de sûreté avaient reçu un signalement d'une femme s'activant dans le secteur associatif, qui soupçonnait le chauffeur du camion et son aide d'avoir modifié la destination de produits rassemblés et expédiés par des bénévoles au profit des victimes du séisme, et des les avoir stockés dans un local commercial situé dans la ville de Témara, indique une source sécuritaire, ajoutant qu'une enquête judiciaire a été ouverte pour élucider ces faits criminels.

Les recherches et investigations réalisées dans le cadre de cette affaire ont permis l'identification du chauffeur du camion et de son aide qui ont été interpellés dans la région d'El Mers dans la banlieue de Témara, ajoute la même source, faisant également état de l'interpellation du propriétaire de l'épicerie et de la saisie desdits produits et marchandises.

La police judiciaire s'emploie à élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et à établir la véracité des faits criminels reprochés aux trois mis en cause, qui ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent.