Maroc: Le Conseil de gouvernement suit un exposé sur la rentrée universitaire 2023-2024

Rabat — Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a suivi un exposé sur la rentrée universitaire 2023-2024, présenté par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Abdellatif Miraoui.

Dans cet exposé, le ministre a abordé les différentes données et nouveautés de la rentrée universitaire 2023-2024, qui a démarré le lundi 11 septembre sous le signe de "La capacitation, l'excellence et l'innovation", a indiqué le ministère délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, dans un communiqué.

La majorité des indicateurs de l'enseignement supérieur devraient enregistrer une évolution au cours de cette rentrée universitaire, le nombre des nouveaux étudiants devant atteindre 343.409 en ce qui concerne les trois composantes (enseignement supérieur public, dans le cadre du partenariat et privé), en progression de 6,7% par rapport à l'année 2022-2023, a noté M. Miraoui.

Cette rentrée universitaire, a ajouté le ministre, a été marquée par le lancement de la nouvelle ingénierie pédagogique adoptée dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan national d'accélération de la transformation de l'écosystème de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation 2030, outre la prise d'une batterie de mesures visant à renforcer le soutien social au profit des étudiants, notamment l'élargissement des offres d'hébergement (plus de 5.520 lits) et de restauration (15 millions de repas).

Sur un autre registre, l'exposé de la ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri, sur l'urbanisme et l'habitat, et le projet de décret n° 2.23.35 fixant les formes d'aide au logement et les modalités de leur attribution aux acquéreurs de logements destinés à l'habitation principale, ont été reportés à un prochain conseil de gouvernement.