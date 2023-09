Afrique: Cuba hôte d'un sommet du G77 et de la Chine

Dakar — Une centaine de délégations étrangères participent au Sommet du G77 et de la Chine qui s'ouvre vendredi à La Havane, la capitale de Cuba, a appris l'APS de source diplomatique.

Dans une déclaration relayée par une agence officielle de presse, le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez a souligné que cette participation comprend des dizaines de chefs d'Etat et de gouvernement.

Le chef de la diplomatie cubaine a également cité la présence de dirigeants d'organisations et d'organismes internationaux, dont le secrétaire général de l'ONU.

Mercredi à New York, Antonio Guterres a déclaré que le Sommet de Cuba du G77 et de la Chine servira d'avance avant la grande réunion sur les Objectifs de développement durable (ODD), pour connaître les besoins et les objectifs du groupe le plus important au sein de l'organisme international.

La diplomatie cubaine a signalé que plus de 90 Etats membres se sont déjà inscrits sur la liste des orateurs de l'évènement, qui se tiendra au Palais des Congrès.

"Cela démontre l'intérêt pour le sommet, qui se concentrera sur les défis actuels du développement : le rôle de la science, de la technologie et de l'innovation", a expliqué le ministre cubain des Affaires étrangères.

En janvier dernier, Cuba a assuré la présidence du G77 et de la Chine, qui représente 80% de la population mondiale et plus des deux tiers des membres des Nations unies.

Réuni pour la première fois en 1964 à Genève lors de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), le G77 est un groupe intergouvernemental composé 132 pays, en très grande majorité des pays en développement mais aussi de la Chine. Son objectif principal est de favoriser la coopération sud-sud afin de lutter contre la pauvreté à l'international.