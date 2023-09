Sénégal: Risque d'implosion de la coalition Benno Bokk Yaakar - Harouna Dia, en sapeur pompier !

Eteindre le feu qui couve au sein de l'Alliance pour la République (APR) depuis le choix de Amadou Ba comme candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar (BBY). C'est la mission que s'est assignée Harouna Dia, le milliardaire sénégalais établi au Burkina Faso. Après son décision de voter pour l'actuel Premier ministre, acté, ce mercredi, celui qu'on qualifie de «Moro Naba» a décidé de s'investir pour ramener Abdoulaye Daouda Diallo, Aly Ngouille Ndiaye et Mameboye Diao à la maison. Mission impossible ou presque !

«Arrêtez la bataille des clivages ! Je ne suis pas un acteur politique. Je suis un acteur de développement». Ces mots auraient été tenus par Harouna Dia, en marge d'une réunion tenue par ses proches chez son frère, Daouda Dia, non moins Premier questeur de l'Assemblée nationale, jusque tard dans la soirée de ce mercredi 13 septembre.

Selon des sources dignes de foi qui ont pris langue avec Sud Quotidien suite à sa UNE d'hier, jeudi 14 septembre, le milliardaire qui faisait partie des principaux bailleurs de la campagne du président Macky Sall lors de la Présidentielle de 2012, a décidé de prendre son bâton de pèlerins pour éteindre les tensions qui couvent au sein de l'Alliance pour la République (APR) afin d'éviter son implosion.

Convaincre Abdoulaye Daouda Diallo

La première mission qui semble la plus difficile c'est de convaincre Abdoulaye Daouda Diallo. « Pour Harouna (Dia), plusieurs candidats de l'APR pourraient déboucher sur un deuxième tour qui nous sera fatal. Par conséquent, on doit se battre pour l'éviter. Et l'éviter c'est raisonner tout le monde à accepter le choix du Président Sall afin qu'on puisse poursuivre la mission déjà amorcée depuis 2008 », confient des sources ayant pris part à la rencontre.

Selon les mêmes sources, Harouna Dia a convaincu ses propres partisans d'accepter le choix du président de la République de se mettre derrière Amadou Bâ, candidat choisi par Macky Sall pour diriger la coalition Benno Bokk Yaakar pour l'élection présidentielle du 25 février 2024. «Nous avons fini tard notre réunion. Par la suite, nous l'avons appelé pour l'informer. Il a été sans équivoque. Nous allons rejoindre la volonté exprimer par le Président Sall et soutenir sans réserve le Premier ministre Amadou Bâ», confie un témoin ayant pris part à la rencontre. Et d'ajouter, «la seule préoccupation de Harouna (Dia) est la préservation de l'unité. C'est pourquoi, il va s'investir pour ramener Abdoulaye Daouda Diallo dans les rangs. D'ailleurs, il est le seul à pouvoir le faire».

Mieux, fait-il remarquer, la nouvelle dynamique entreprise par le « Moro Naba » de soutenir le candidat de Benno, devrait infléchir la position de ADD, qui peine à comprendre le choix de Macky Sall et dont certains de ces proches y voient d'ailleurs de la « haute trahison ».

Aly Ngouille Ndiaye puis Mameboye Diao

Toutefois, si selon plusieurs sources, Abdoulaye Daouda Diallo pourrait céder face à la forte pression maraboutique (les Khalfies de Madina Gounass et de la famille Omarienne), sans occulter son soutien de toujours, Harouna Dia depuis que l'APR a été portée sur les fonts baptismaux, Aly Ngouille Ndiaye reste une équation insoluble. Ou presque. Selon plusieurs indiscrétions, même si le maire de Linguère venait à renoncer à se présenter pour éviter un éventuel second tour, il ne s'alignera pas derrière Amadou Ba. Une hypothèse assez paradoxale pour quelqu'un qui se voit dans la peau d'un président de la République.

Quid de El Hadji Mamadou Diao qui a déjà déclaré sa candidature qui a eu comme conséquences immédiates son limogeage de la Direction Générale de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)? Lui aussi, Harouna Dia pourrait le « câbler » pour arrondir les angles. « Écoutez, rien est encore perdu. Mameboye fait partie des jeunes cadres qui ont toujours accompagné le Président Macky Sall. D'ailleurs, il l'a même dit lors de son face à face avec les médias. Nous estimons qu'il a commis quelques erreurs. C'est pourquoi, Harouna (Dia) envisage aussi de lui parler. Nous sommes dans l'addition et non dans la soustraction. On ne sait jamais ce que fera cette masse silencieuse. Par conséquent, Harouna (Dia) qui fait office aujourd'hui de « sage » au sein du Parti, qui n'attend plus rien de personne et ne doit rien non plus à personne, au contraire, va essayer de réunir toute la famille. Nous sommes une famille. Le doyen Mbaye Ndiaye l'a dit hier (émission Faram Facce, Ndlr). Le candidat de Benno (Amadou Ba, Ndlr) l'a confirmé dans son interview avec Le Soleil. Par conséquent, on doit pouvoir nous parler, quelles que soient nos divergences », martèle sans discontinuer, notre interlocuteur, visiblement convaincu que Harouna Dia sera capable de réaliser une telle mission qui ressemble pourtant à relever des douze travaux d'hercule. Alors wait et see !