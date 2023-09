Burkina Faso: perte de poids - des conseils pratiques pour y parvenir

Vous souhaitez perdre du poids et vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre ? Vous vous posez alors plusieurs questions : quelle alimentation dois-je privilégier ? Que dois-je manger exactement ? Quel régime alimentaire adopter ? Quel sport pratiquer ? Quels exercices physiques effectuer ? Face à ces interrogations, mieux vaut faire quelques ajustements alimentaires et quelques exercices plutôt que de se priver inutilement.

- Ne pas sauter de repas, surtout le petit déjeuner qui doit rester copieux. Par contre, il faut un repas léger le soir.

Buvez un grand verre d'eau ou un thé sans sucre dès que l'envie de grignoter pointe le bout de son nez

- Attendre d'avoir faim avant de manger. Il est primordial de faire la différence entre envie et faim. Par exemple, en cas d'envie de bonbons ou de chocolat, ce n'est pas forcément de la faim, mais de la gourmandise. Attention donc à bien distinguer les deux et en cas de petit creux, privilégiez un fruit, une poignée d'oléagineux.

- Ne rien manger en dehors des repas. C'est un conseil simple, et pourtant essentiel : le grignotage est à bannir en cas de régime alimentaire. Cette mauvaise habitude est favorisée par le stress de la vie quotidienne, l'ennui, la frustration, le manque d'activité physique... mais rarement par la faim (un régime alimentaire adapté doit inclure des repas assez rassasiants). Le problème avec le grignotage, c'est que l'estomac, déréglé, ne reconnaît plus la « vraie » sensation de faim. Résultat : on mange plus et on prend du poids. Pour stopper ce cercle vicieux, buvez un grand verre d'eau ou un thé sans sucre dès que l'envie de grignoter pointe le bout de son nez.

%

- Manger lentement. Encore une astuce très utile pour faire fondre la graisse stockée dans les cellules adipeuses. En effet, bien mâcher est la première étape de la digestion : elle permet de couper finement les aliments et d'activer la production d'enzymes salivaires. En bref, la mastication facilite l'absorption des nutriments et optimise la digestion. Elle est aussi utile pour ressentir la sensation de satiété, qui arrive habituellement au bout de vingt minutes. Plus on mastique lentement, moins on aura ainsi besoin de manger en quantité. C'est pratique pour éviter les grignotages qui favorisent la prise de poids !

- Supprimer les boissons gazeuses sucrées. En effet, elles sont mauvaises pour la santé - et pour le corps - et ce, pour plusieurs raisons : riches en sucre et en gaz, elles favorisent la prise de poids et les ballonnements au niveau du ventre. Quant au dioxyde de carbone contenu dans l'eau gazeuse, il favoriserait une augmentation de l'appétit. Aussi, pour garder un joli ventre plat, mieux vaut donc bannir ces boissons.

- Supprimer les alcools et la bière. Oui, l'alcool est une bombe à calories, quasiment aussi riche que les graisses. Lorsque l'on boit un verre d'alcool, le métabolisme va stocker les sucres présents dans la boisson sous forme de gras. En parallèle, la consommation d'alcool stimule l'appétit. Les apéritifs doivent donc être évités. Néanmoins, si l'on veut tout de même s'accorder un petit plaisir, le vin rouge (environ 89 calories) et le champagne (80 calories pour une flûte) sont à privilégier.

- Manger des légumes à volonté et sous toutes leurs formes : crus, cuits, ou en potage. En effet, avec leur forte teneur en eau et leur teneur faible en calories, les légumes sont de super-aliments, parfaits pour maigrir. Ils sont également riches en fibres (solubles et insolubles) qui agissent sur le taux de sucre sanguin, la flore et le transit et favorisent donc le sentiment de satiété.

- Manger deux fruits par jour, mais pas plus. En effet, certains fruits sont très riches en sucre. C'est le cas de la banane, par exemple, qui fait exploser le nombre de calories. Mieux vaut donc en consommer avec modération.

- Faire du sport : si cette astuce paraît évidente, elle n'en est pas moins efficace. Faire du sport régulièrement (avec l'aide d'un coach si besoin) est la meilleure méthode pour brûler les graisses et les calories ingurgitées. Pour perdre de la graisse de manière globale, notamment au niveau du ventre, le cardio-training s'avère particulièrement efficace. Les sports sont d'ailleurs multiples : marche rapide, course à pied, corde à sauter, natation, vélo... Par ailleurs, le simple fait de prendre les escaliers, de marcher au lieu de prendre sa voiture, accroît le métabolisme et entraîne une dépense énergétique non négligeable. Ce mode de vie actif permet non seulement de perdre du poids, mais aussi de rester en meilleure santé.

Source : Doctissimo