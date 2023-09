Congo-Kinshasa: Infrastructures - Alexis Gisaro inspecte les différents chantiers de Kinshasa

Les travaux de construction de la route Nzolana, lancés depuis près d'une année, et du centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale situé en face du Palais du peuple évoluent avec satisfaction. C'est le constat fait par le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Gisaro Muvunyi, à l'issue d'une récente visite d'inspection de ces chantiers dans l'objectif de se rendre compte de l'évolution des travaux.

Longue de 8,4 km, la route Nzolana qui relie plusieurs communes de la ville de Kinshasa, notamment celles de Ngaliema et Mont-Ngafula, est d'une importance capitale car, en croire le ministre d'État, sa construction entraînera le désenclavement de plusieurs quartiers.

Le patron des infrastructures en République démocratique du Congo s'est dit très heureux de la rapidité avec laquelle ce projet, exécuté par l'entreprise chinoise « CREC-8 » dans le cadre du programme sino-congolais, est en train d'être fait. «Il convient de rappeler que le projet de la route Nzolana est un projet qui date. C'est un projet qui est réalisé dans le cadre du programme sino-congolais. Il s'agit d'un projet d'une route de ± 8,4 km, qui va relier et désenclaver certains quartiers de la grande commune de Ngaliema, essentiellement : Kimbwala, Malweka, Sanga-Mamba et Bumba.

On partira du rond-point Pompage jusqu'à l'avenue Marine », a déclaré Alexis Gisaro. Et de poursuivre : « Aujourd'hui, nous sommes ici en visite de chantier. Nous voulons connaître l'avancement de ce projet. C'est au mois de novembre de l'année dernière que nous sommes venus ici pour lancer les travaux. Une année après, nous pouvons retenir qu'il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées. Nous sommes pratiquement aujourd'hui à un taux d'exécution de l'ordre de 50% par rapport au projet global ».

Toutefois, le patron des Infrastructures a reconnu que le projet de construction de la route Nzolana a été conçu pour être livré au mois de mai 202. «Mais en échangeant avec l'Agence congolaise de Grands Travaux, représentée ici par son DG et DGA ainsi que l'exécutant des travaux, CREC-8, nous pensons, au terme de ceux-ci, que la durée du projet sera réduite de cinq mois. Donc, d'ici le mois de décembre, si l'agenda du chef de l'État le permet, il pourra venir inaugurer cette route, comme il l'a fait à Kindele», a-t-il rassuré.

Outre la vitesse d'exécution, le ministre d'État aux infrastructures s'est dit impressionné aussi par l'assainissement car, a -t-il rappelé, l'un de grands problèmes dans ce site, plus particulièrement dans la commune de Ngaliema et celle de Mont-Ngafula, ce sont les érosions car le projet a été conçu pour pallier ce problème en procédant au drainage des eaux qui proviennent de l'UPN à la rivière lukunga. Dans la même optique, Alexis Gisaro a tenu à féliciter la population de ce coin de la capitale pour avoir adopté le projet en acceptant les expropriations.

Visite du centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale

D'une commune à une autre, le ministre d'État s'est rendu au centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale situé en face du palais du peuple. Ici des ouvriers de l'entreprise chinoise Beijing Urban Construction Group Co, Ltd travaillent d'arrache-pied afin de rendre cet ouvrage à la fin du mois de décembre de cette année. Optimiste, Alexis Gisaro a salué le taux d'exécution des travaux qui, selon lui, est évalué à près de 85%.

« Nous restons optimistes quant à l'achèvement des travaux dans le délai prévu, c'est-à-dire à la fin du mois de décembre. Des différentes visites que nous avons effectuées sur le chantier, nous avons remarqué que le planning était respecté. Et, aujourd'hui encore, nous sommes à trois mois et demi de l'achèvement des travaux et nous sommes au taux d'exécution de pratiquement 85%. Ce qui nous laisse certifier que le délai sera respecté », a-t-il signifié.

Face à quelques défis d'ordres techniques, administratifs et autres qui restent à exécuter, le patron des Infrastructures congolaises a signalé des séances de travail entre l'entreprise chinoise et les experts du ministère des Infrastructures et Travaux publics. Précisons que cet ouvrage est construit selon les normes internationales contenant notamment des salles des spectacles à portée internationale d'une capacité de deux cents à huit cents places. Dans l'enceinte, un bâtiment est également réservé à l'Institut national des arts. Le ministre d'État, ministre des ITP a promis de revenir à la fin du mois d'octobre prochain pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux.