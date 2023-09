Congo-Brazzaville: Changement climatique - Les lauréates de l'initiative Wica congratulées

Quatorze congolaises lauréates de l'initiative des femmes d'Afrique centrale pour l'action climatique (Wica) ont reçu leur diplôme de fin de formation à l'occasion d'une cérémonie co-présidée, le 14 septembre, à Brazzaville par l'ambassadeur américain, Eugene Young, et la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault.

L'initiative Wica vise à renforcer les capacités et l'implication des femmes des pays de l'Afrique centrale dans les processus nationaux de changement climatique de manière générale, et plus particulièrement dans la comptabilisation des émissions et absorptions de gaz à effet de serre (GES) dans le cadre de la transparence renforcée de l'Accord de Paris.

Environ deux cents femmes ont participé au programme Wica, dont quarante-quatre venant de la République du Congo. Sur les quarante-quatre, quatorze ont terminé avec succès le programme diplômant du GHG Management Institute sur la mesure, la notification et la vérification des GES. Ces femmes sont désormais capables de soutenir les efforts nationaux visant à compiler et à rendre compte à la communauté internationale des émissions et absorptions de GES de tous les secteurs.

Les lauréates Wica de la République du Congo poursuivent désormais une carrière dans des institutions privées et publiques travaillant sur l'action climatique et quelques autres ont été inscrites sur la liste d'experts de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et aideront bientôt la communauté internationale à examiner les estimations des émissions de GES d'autres pays.

%

Ainsi donc, le gouvernement des Etats-Unis apporte un soutien technique et financier au service des forêts des Etats-Unis et de ses programmes internationaux. « Les Etats-Unis soutiennent le programme interagence SilvaCarbon, le programme Climate Fellows du département d'Etat et le programme régional d'Afrique centrale pour l'environnement de l'Agence des Etats-Unis pour le développement international. Ces programmes aident les pays du Bassin du Congo à remplir leurs obligations en matière de suivi et reportage dans le cadre de la convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques », a affirmé le diplomate américain, Eugene Young.

Outre les pays déjà couverts, notamment le Cameroun, le Gabon, la République démocratique du Congo, la République du Congo, le programme Wica mis en oeuvre par l'Agence fédérale du Service forestier américain s'étend à la République centrafricaine (RCA) et à la Guinée équatoriale grâce aux fonds du programme interinstitutionnel du gouvernement américain SilvaCarbon et du Programme international du Service forestier des Etats-Unis.

« Les femmes sont particulièrement efficaces lorsqu'elles sont à l'avant-garde de la résilience communautaire, lorsqu'elles dirigent des groupes de gestion locaux, lorsqu'elles protègent leurs communautés contre les catastrophes naturelles et lorsqu'elles occupent des fonctions de responsabilité », a indiqué la ministre Arlette Soudan-Nonault, également coordinatrice technique de la commission climat du Bassin du Congo.

Avant de plaider pour la faible représentativité des femmes lors des forums sur le climat, y compris à la Conférence des Parties, cette dernière croit fermement que « la féminisation des conseils d'administration et des directions d'entreprises conduit à des politiques plus respectueuses du climat. L'augmentation de 1 % de la proportion de femmes à la tête d'une entreprise peut entraîner une diminution de 0,5 % des émissions de CO2 ».