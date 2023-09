Congo-Brazzaville: Gastronomie - Coca-Cola organise un festival culinaire ce week-end à Brazzaville

Dans le cadre de sa responsabilité sociétale, Coca-Cola organise, en collaboration avec Brasco, un festival culinaire dénommé : "Now Congo is cooking", le 17 septembre à l'esplanade du stade Alphonse-Massamba-Débat à Brazzaville, puis le 30 septembre au Canal Olympia à Pointe-Noire.

La gastronomie est un patrimoine culturel à préserver et à célébrer. Une réalité que Coca-Cola va matérialiser à travers le festival "Now Congo is cooking". « En ce qui concerne les repas, nous avons rassemblé des restaurateurs pour proposer des cuisines locales et internationales en faveur des festivaliers », a expliqué Yayoro Karamoko, responsable des activations du portefeuille marketing pour la marque Coca-Cola en Afrique centrale, lors d'une conférence de presse tenue le 14 septembre à Brazzaville pour annoncer le festival culinaire, en présence de l'artiste musicien Roga-Roga et du chef cuisinier Mandzou.

Le festival "Now Congo is cooking" est un rendez-vous qui permettra aux restaurateurs locaux et internationaux d'établir des partenariats ; des expériences interactives, puisque les participants pourront prendre part à des expériences culinaires locales et internationales. Par ailleurs, des initiatives en matière de développement durable vont ponctuer ce festival. Le festival s'est, en effet, associé aux ONG ALP et Healthy environment à Brazzaville et à Pointe-Noire pour collecter les bouteilles plastiques pendant l'événement en vue de leur recyclage.

%

« Nous travaillons à l'avènement d'un monde sans déchets en nous appuyant sur nos partenaires pour accélérer le changement et faire en sorte que chaque bouteille plastique que nous commercialisons soit recyclée d'ici à 2030 », a expliqué Yayoro Karamoko évoquant la responsabilité environnementale de Coca-Cola.

Musique

Au festival "Now Congo is cooking", il n'y aura pas uniquement de la gastronomie. Des spectacles de musique sont, en effet, prévus. L'artiste Roga-Roga sera sur le podium. D'autres artistes locaux aussi se produiront, notamment Roseline Layo, Paterne Maestro, Relfe Kazama, DJ Mesgo, DJ Corbillard, Moustique 2 Dol, Freud Vinces.

Concernant la mobilisation, le secrétaire général de Brasco, Georges Letembet, a appelé les Congolais à tenter l'aventure culinaire à travers ce festival pour valoir leurs talents et contribuer à sauvegarder l'art culinaire comme patrimoine culturel grâce à l'occasion offerte par Coca-Cola en partenariat avec Brasco.

En rappel, ce festival fait partie de la plateforme "Now Africa is Cooking" de Coca-Cola, qui s'inscrit dans le cadre de la campagne mondiale "A Recipe for Magic" visant à mettre en relief les expériences culinaires.