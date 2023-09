Congo-Kinshasa: Aviation civile - Le gouvernement appelé à s'activer pour la reprise du trafic de Congo Airways

L'exhortation de l'ASBL Justicia est motivée par le souci de permettre à la compagnie aérienne nationale d'assurer les déplacements des candidats lors la campagne électorale ainsi que le déploiement des matériels électoraux pour les scrutins attendus au mois de décembre.

L'organisation de promotion et de protection des droits humains, du droit humanitaire et de développement basée en République démocratique du Congo (RDC), Justicia ASBL, a réagi à l'annonce de suspension momentanée des activités de la compagnie aérienne nationale, Congo Airways, pour l'entretien de ses outils d'exploitation. Affirmant avoir appris, non sans surprise, cette décision qui a pris effet à dater du 11 septembre 2023, cette ONG dit craindre, qu'en plus du fait que cette suspension momentanée des opérations de Congo Airways impacte certainement sur la liberté de déplacement de la population à l'intérieur du pays par l'insuffisance manifeste des compagnies d'aviation, la campagne électorale initialement prévue pour le mois de novembre 2023 ainsi que le déploiement des kits et matériels électoraux connaissent aussi des véritables perturbations.

Cette association rappelle, par ailleurs, que l'Inspection générale des finances (IGF) a, dans un rapport d'audit datant de mai 2022 sur cette entreprise du portefeuille, révélé que plusieurs paiements en millions de dollars américains non justifiés, de détournement des fonds ou encore de règlement de facture en violation des procédures de marché public et autres faits de mauvaise gestion à la charge du comité de gestion n'ont jamais fait l'objet de poursuite judiciaire.

Eviter que les acteurs politiques ne soient privés des moyens de déplacement

Dans une perspective électorale, Justicia ASBL dit estimer que le gouvernement congolais devrait tout mettre en oeuvre pour éviter que les acteurs politiques, surtout ceux de l'opposition, ne soient délibérément privés des moyens de déplacement pendant la prochaine campagne électorale. « Les autorités congolaises devraient également assurer des facilitations aux candidats qui désirent notamment louer les services des compagnies d'aviation privées nationales ou étrangères afin de pallier à la carence de la compagnie d'aviation nationale dont la flotte aérienne est largement insuffisante », a souligné cette organisation.

Cette dernière exhorte le gouvernement congolais et à la Commission électorale nationale indépendante à mettre en place un plan d'urgence de déploiement des kits et matériels électoraux tenant compte de la suspension des activités de Congo Airways dont la durée reste inconnue. L'ONG assure, par ailleurs, de continuer à surveiller le processus électoral ainsi que les tentatives de privation des libertés des mouvements et de déplacement à l'intérieur du pays dont sont victimes certains acteurs politiques, à l'instar des pseudo travaux de réhabilitation de la piste de l'aérodrome de Kongolo alors que l'opposant politique Moise Katumbi devrait s'y rendre en tournée de redynamisation de son parti.