Afrique: Le Maroc une semaine après le séisme - Aider et reconstruire, écoutez notre édition spéciale

Au Maroc, une semaine après le séisme dévastateur qui a causé la mort de 2946 personnes et blessé 5674 autres selon un dernier bilan officiel, le mot d'ordre est à la reconstruction et à la solidarité avec les sinistrés, malgré le deuil et les inquiétudes pour l'avenir. Dans une édition spéciale délocalisée à Marrakech ce vendredi 15 septembre, RFI fait le point sur la situation, au plus près de la population.

Dans la nuit du 8 au 9 septembre dans la province d'Al-Haouz près de Marrakech, le royaume marocain subissait le tremblement de terre le plus puissant à avoir jamais été mesuré dans le pays. Depuis, certains villages sont dévastés, la détresse des sinistrés demeure plus forte que jamais, l'économie se trouve à l'arrêt dans la ville d'Amizmiz et les secours continuent d'affluer pour venir en aide à la population touchée et tenter de retrouver des survivants coincés sous les décombres.

Six jours après le tremblement de terre meurtrier, RFI fait le bilan de cette première semaine et des défis qu'ils restent à relever pour le Maroc dans une édition spéciale depuis Marrakech : quelle réalité vivent les Marocains sur place ? Comment reconstruire les habitations détruites ? Comment s'organise la solidarité sur place et à l'étranger, les soins et l'entraide ? Comment se mobilise la diaspora marocaine pour apporter son soutien à ses compatriotes ? Retrouvez témoignages, reportages, invités et analyses sur notre antenne.

Pour accompagner cette édition spéciale :

- Fatiha Laayadi, Marrakchi, ancienne journaliste et ancienne députée

- Youssef Mouhyi, président de la CGEM Marrakech-Safi, l'antenne régionale de Confédération générale des entreprises du Maroc

- Khadija Zaïdane, présidente de l'association Sabil

- Mamoun Zaari, architecte

19:37 Édition spéciale de RFI «Séisme au Maroc», 1ère partie

23:57 Édition spéciale de RFI «Séisme au Maroc», 2ème partie