Sénégal: L'ASEPEX et la CCIAD scellent un partenariat pour accroître les exportations sénégalaises

Dakar — L'Agence sénégalaise de promotion des exportations (ASEPEX) et la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar (CCIAD) ont signé une convention de partenariat, dans le but d'aider les entreprises sénégalaises à accroître leurs exportations, a constaté l'APS, jeudi, à Dakar.

L'accord de partenariat a été signé par Zahra Iyane Thiam Diop, la directrice générale de l'ASEPEX, et Abdoulaye Sow, le président de la CCIAD, en présence de leurs collaborateurs et de plusieurs opérateurs économiques.

"Cette convention de partenariat vient à son heure et ouvre des perspectives prometteuses. En le matérialisant, nous nous engageons à instaurer et à développer une coopération mutuellement avantageuse", a souligné Mme Diop.

Le partenariat scellé va aider l'ASEPEX et la CCIAD à "remplir de manière satisfaisante [leurs] missions statutaires respectives au profit des opérateurs économiques et des populations", a-t-elle ajouté.

"La formalisation d'un partenariat entre la CCIAD et l'ASEPEX constitue pour nous [...] une nouvelle approche dans la gestion de nos relations avec les institutions publiques poursuivant des objectifs similaires dans l'appui aux entreprises", a dit Abdoulaye Sow.

Il précise que la convention de partenariat signée "traduit en actes un partenariat qui existe depuis plusieurs années" entre les deux parties.

"Améliorer sensiblement le déficit de notre balance commerciale"

"Cette convention de partenariat me semble nécessaire et indispensable", d'autant plus que le Sénégal et d'autres pays africains ont manifesté "une réelle volonté" de "créer un marché continental unique pour les biens et les services, avec une libre circulation des personnes et des investissements", a expliqué le président de la CCIAD.

La démarche de la chambre consulaire de Dakar et de l'agence publique chargée des exportations est salutaire dans un contexte où les dirigeants du continent ont pris l'engagement de "promouvoir le commerce intra-africain, de réduire la dépendance vis-à-vis des marchés étrangers, d'améliorer la compétitivité et d'ouvrir la voie à l'établissement d'une union douanière en Afrique", a souligné Abdoulaye Sow.

À son avis, la convention de partenariat va aider les petites et moyennes entreprises sénégalaises à évoluer vers "un modèle économique durable" leur permettant d'avoir des produits compétitifs destinés à l'exportation.

"Nous osons espérer que la synergie de nos actions permettra d'améliorer sensiblement le déficit de notre balance commerciale", a poursuivi le président de la CCIAD, estimant que la chambre de commerce de Dakar et l'ASEPEX, chargées toutes les deux du "développement à l'international" des entreprises sénégalaises, "ont toutes les raisons de travailler en synergie, afin de booster [les] exportations" du pays.

Une "quinzaine économique" des chambres de commerce du Sénégal à Doha

Le partenariat noué va faciliter la participation du Sénégal à l'exposition internationale d'horticulture prévue à Doha, au Qatar, du 2 octobre 2023 au 28 mars 2024, selon Zahra Iyane Thiam Diop.

"L'ASEPEX, chargée d'organiser la participation du Sénégal, fera de Doha une plateforme d'opportunités aussi bien pour le secteur privé que pour les structures publiques et parapubliques", a-t-elle assuré.

Mme Diop soutient également que "les conditions sont réunies pour [...] une participation remarquable" du Sénégal à cette exposition internationale horticole.

Une "quinzaine économique" dédiée aux chambres de commerce de toutes les régions du Sénégal se tiendra à Doha, sous la direction de l'ASEPEX, pendant l'exposition, a-t-elle annoncé.

"L'ambition de l'ASEPEX est de faire de Doha un rendez-vous économique d'une dimension internationale au bénéfice des acteurs économiques", a ajouté sa directrice générale, promettant de signer d'autres conventions de partenariat, avec le Fonds souverain d'investissements stratégiques du Sénégal et l'Union nationale des chambres des métiers sénégalaises notamment.