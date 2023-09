Sénégal: BRVM - Coris Bank International réalise la meilleure performance du marché des actions ce 14 septembre 2023.

A l'issue de la séance de cotation de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) de ce jeudi 14 septembre 2023, le titre Coris Bank International (CBI) Burkina Faso a réalisé la meilleure performance du marché des actions avec une hausse de cours de 7,12%.

Le cours de cette valeur est ainsi passé de 8 500 FCFA la veille à 9 105 FCFA au terme de la journée de bourse de ce 14 septembre. Entre le lundi 11 septembre 2023 où elle cotait à 8 320 FCFA et ce jeudi 14 septembre 2023, le cours de l'action CBI Burkina Faso a enregistré une augmentation de 785 FCFA. Le marché vient ainsi sanctionner positivement les bons résultats semestriels de cet établissement bancaire. En effet, au terme du premier semestre 2023, CBI Burkina Faso a réalisé un résultat net de 33,179 milliards de FCFA en progression de 22,4% par rapport au premier semestre 2022.

CBI Burkina Faso (plus 7,19% à 9 105 FCFA) se trouve ainsi à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours devant les titres SAPH Côte d'Ivoire (plus 4,47% à 3 390 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 1,79% à 570 FCFA), SITAB Côte d'Ivoire (plus 1,75% à 6 100 FCFA) et SOGB Côte d'Ivoire (plus 1,63% à 3 730 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 7,27% à 3 060 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (moins 5,87% à 85 000 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 4,63% à 1 235 FCFA), BOA Mali (moins 4,15% à 1 385 FCFA) et CFAO Côte d'Ivoire (moins 3,72% à 905 FCFA).

Au niveau des activités du marché, on note toujours une situation contrastée. La valeur totale des transactions est en baisse, passant de 352,731 millions de FCFA la veille à 331,258 millions de FCFA ce jeudi 14 septembre 2023.

La capitalisation du marché des actions est encore en hausse de 26,766 milliards, à 8038,458 milliards de FCFA contre 8011,692 milliards de FCFA le 13 septembre 2023.

Celle du marché obligataire s'est établie à 10 173,465 milliards de FCFA contre 10178,288 milliards de FCFA la veille, soit un repli de 4,823 milliards de FCFA.

En revanche, tous les indices sont au vert. L'indice BRVM C (l'indice général de la Bourse) a ainsi réalisé une progression de 0,33% à 216,07 points contre 215,35 points précédemment.

De même, l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), enregistre aussi une hausse de 0,53% à 108,80 points contre 108,23 points la veille.

De son côté, l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a enregistré une hausse de 0,24% à 106,28 points contre 106,03 points la veille.