Afrique: L'Angola participe au XIIe Congrès des médecins militaires en Egypte

Luanda — L'Angola participe depuis jeudi, dans la ville du Caire, en Egypte, au XIIe Congrès Régional Panafricain des Médecins Militaires qui aborde, dans le cadre de séances scientifiques, entre autres thèmes, la gestion de la santé environnementale, préventive et vétérinaire.

Selon un communiqué de l'Ambassade d'Angola en Egypte, l'événement, d'une durée de trois jours, sous l'égide du Comité international de médecine militaire.

Les médecins militaires partageront leurs expériences sur les leçons tirées de la pandémie de Covid-19, ainsi que sur les modalités et services dans les hôpitaux militaires tertiaires, la gestion des catastrophes, la traumatologie et la chirurgie de terrain.

Les traumatismes et blessures dus aux explosions de mines, les soins des brûlures - usages actuels et perspectives, formation contre les biomenaces - La Force opérationnelle tunisienne contre les biomenaces et les unités de décontamination, les effets des incidents radiologiques sur la santé, l'exposition aiguë aux micro-ondes, seront abordés lors du congrès.

Le programme réserve également la recherche scientifique pharmaceutique, le développement d'installations militaires d'enseignement infirmier, la santé et l'épidémiologie, la vaccination et la chimioprophylaxie à la prévention des maladies infectieuses.

L'impact des maladies diarrhéiques dans les installations militaires, le développement d'un test immunochromatographique à flux latéral pour la détection rapide de "Clostridium perfringens" a Toxines et échantillons cliniques, la sécurité alimentaire, le renforcement de la fourniture de services aux personnes handicapées, la coopération civile - militaire et l'évacuation médicale des civils, seront également analysés.

Le forum prendra également en compte l'initiative du Président de la République arabe d'Égypte pour lutter contre les causes de la cécité, les qualités nécessaires pour travailler en tant que Force de maintien de la paix des Nations Unies, la participation des femmes dans les Forces de maintien de la paix et une conférence sur la stratégie pour faire face au Covid-19 - changements dans l'incidence des maladies infectieuses en Chine pendant la pandémie susmentionnée et ses variantes importées.

L'Angola est représenté par les spécialistes André Maria Chimuco et Fernando Kuatoco, du Service de Santé Militaire. VIC/LUZ