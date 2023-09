Cameroun: Arrestation spectaculaire du président Lothin Elessa de la fecagolf au hilton hôtel

Comme annoncé en exclusivité il y a une semaine, l'affaire des soupçons d'abus de biens associatifs, de création de comptes bancaires parallèles et d'usurpation de titre à la Fédération Camerounaise de Golf (FECAGOLF) a pris un tournant plus que sérieux avec l'arrestation spectaculaire de Louis Deschamps Lothin Elessa au Hilton Hôtel. Cette arrestation fait suite à une série de confrontations avec les autorités judiciaires et une défiance manifeste envers le Parquet du TGI du Mfoundi, la Direction de la Police Judiciaire et le DGSN Mbarga Nguelé.

Louis Deschamps Lothin Elessa, président de la FECAGOLF, avait été convoqué à maintes reprises en vue de son déferrement, mais il avait engagé un bras de fer en usant de calomnies et en adoptant une attitude défensive envers les autorités judiciaires. Pendant ce temps, il renforçait les soupçons de malversations qui pesaient contre lui en produisant un rapport prétendant avoir prêté environ 100 millions de francs CFA à la Fédération sur huit mois pour financer deux voyages à Abuja et en Allemagne, ainsi que d'autres dépenses.

De plus, des allégations ont émergé indiquant qu'il avait tenté de modifier les signatures sur le compte de la FECAGOLF afin de le vider, après avoir détourné un chèque transmis par le Yaoundé Golf Club en guise d'affiliation. Les révélations les plus récentes suggèrent également qu'il avait prévu d'installer Judith Achidi, DG de Camtel, et Etamè Massoma, président de la Commission d'Ethique du Comité Olympique, dans des postes clés au sein de la Fédération.

La police, qui recherchait Lothin Elessa depuis plusieurs jours, a profité de l'occasion pour l'appréhender en pleine cérémonie au Hilton Hôtel. Il a passé la nuit dans les cellules de la police et sera présenté au Procureur dans les prochains jours.

Cette affaire a profondément ébranlé le monde du golf au Cameroun. Alertés par ces nouvelles déshonorantes entourant leur discipline, l'ensemble des clubs de golf et les administrateurs de la FECAGOLF ont sollicité la tenue d'une Assemblée Générale Extraordinaire dans les 14 jours à venir pour clarifier la situation et en tirer les conséquences. Il reste à voir si la détention de Lothin Elessa précipitera cette démarche.

En attendant, l'arrestation du président de la FECAGOLF souligne l'importance de la transparence et de l'éthique dans la gestion des fédérations sportives et rappelle que nul n'est au-dessus des lois, même au sein du monde du sport. Cette affaire continue de susciter l'indignation et l'inquiétude au sein de la communauté golfique camerounaise, qui espère maintenant que la justice sera rendue dans cette affaire complexe.