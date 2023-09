Afrique: Outiller les services publics pour optimiser les recrutements dans les entreprises en Afrique

C'est l'objectif majeur de la 6 ème session de formation des conseillers emploi des services publics d'emploi, membres de la l'Association Africaine des Services d'Emploi Publics ( AASEP), ouverte à Yaoundé, depuis le 11septembre. Les travaux s'achèvent jeudi prochain. L'idée des organisateurs est de renforcer le potentiel des services publics pour optimiser les recrutements dans les entreprises en Afrique, et pour des services publics qui contribuent à l'économie et au développement.

Le constat sur la baisse drastique du taux d'insertion des employés dans des entreprises, l'absence des entreprises dans lesquelles il faut insérer les chercheurs d'emploi, la difficulté des services publics d'emploi à satisfaire les entreprises, sont autant de constats qui caractérisent le secteur. Il s'agit en somme, des communes difficultés rencontrées par les préposés au service public emploi dans leurs différents pays.

C'est le cas du Fonds National de l'Emploi ( FNE) au Cameroun, dont le directeur général, Camille MOUTÉ BIDIAS, et par ailleurs président d'honneur de l'AMSEP, était de la cérémonie d'ouverture des travaux en cours. Les principaux cadres du FNE prennent d'ailleurs part à l'ensemble des travaux dont la cérémonie de clôture est prévue le 21 septembre.

En fonction de leurs attentes, les participants de plusieurs pays, dont le Mali, le Tchad, mettent un accent particulier sur la recherche des stratégies et moyens palliatifs à cette carence de rendement dans le domaine du service public emploi. Tous sont d'accord que les services publics emploi doivent sensiblement contribuer à l'économie et au développement.

Les participants à la 6ème session de formation des conseillers emploi des services publics d'emploi, membres de l'AASEP, sont venus du Tchad, du Niger, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée Conakry entre autres. pays. Pour cette session en cours, les membres de l'Association Africaine des Services Public, échangent autour du thème "Conseiller Emploi ( CE) et la relation entreprise, levier indispensable pour l'efficacité de l'intermédiation". Les travaux sont Ceci, coordonnés par Sidibé Bréhima Noumbary, et animés par Françoise Belinga et Abdoulaye Djaye, tous deux experts en Conseillers Emploi.

Trois thématiques principales au menu: partage d'expériences et analyse de la problématique, construction de la relation avec les entreprises et les plans d'actions des différents services publics d'emploi. "En fonction du programme établi, je ferai tout pour rentrer avec le maximum de connaissances et les appliquer dans mon pays ", a confessé Abakar Béchir Wari du Tchad. Une aspiration du reste partagée par tous les participants aux travaux de Yaoundé.

Certains manquent cependant ( encore) à l'appel

Sur l'absence de plusieurs pays membres de l'AASEP, parmi les 20 que compte l'organisme, le coordonnateur en Afrique, Sidibé Bréhima Noumbary, a avancé les entraves rencontrées à plusieurs niveaux. La première étant selon lui, d'ordre linguistique. « Parmi les 20 pays qui constituent l'AASEP, nous avons 15 pays francophones et 5 pays qui parlent d'autres langues ( anglais et lusophone). Nous n'avons pas les moyens de travailler dans toutes les langues.

Cette situation ne favorise pas les activités régionales comme celle-ci. Elle réduit donc les possibilités pour le Kenya, le Zimbabwe, la Namibie et le Nigeria de nous rejoindre", a-t-il regretté. Pour ce qui est du Gabon, l'actualité politique dans ce pays voisin du Cameroun, a été évoqué. À l'ouverture des travaux, la RDC, Djibouti et le Sénégal se faisaient encore désirer, pour diverses raisons.

La 6 ème session de formation des conseillers emploi des services publics d'emploi, membres de l'AASEP, bénéficie de l'appui technique du Belge Thierry HUORT, consultant, membre de l'Association mondiale des services d'emploi publics ( AMSEP). Ce dernier insiste sur le rôle crucial de l'intermédiation dans la recherche de l'efficacité des services publics d'emploi à faire recruter dans les entreprises en Afrique.