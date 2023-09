Algérie: Santé - Installation des inspections régionales relevant de l'inspection générale du ministère

ALGER — Les inspections régionales relevant de l'Inspection général de la Direction centrale du ministère de la Santé ont été installées jeudi à Alger, a-t-on appris du même ministère.

En application du décret exécutif n 216-23, du 7 juin 2023 paru dans le numéro 40 du journal officiel, et de la décision du 17 juillet 2023 parue dans le numéro 59, les inspections régionales relevant de l'inspection générale de la Direction centrale ont été installées au niveau du ministère.

La mission des inspecteurs régionaux -ajoute le communiqué- consistera à veiller sur l'utilisation rationnelle et idoine des ressources humaines, financières et matérielle, ainsi que des équipements médicaux pour la réalisation des objectifs tracés, en plus du control des conditions générales d'hygiène et de sécurité sanitaire dans les organes et institutions de santé publique et privées, ainsi que dans les institutions de formation relevant du secteur de la santé.