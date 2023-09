Algérie: Le ministre de l'Intérieur installe le nouveau wali d'In-Salah

IN-SALAH — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, a installé jeudi après-midi, Abdelkader Bendjima dans ses nouvelles fonctions de wali d'In-Salah, en remplacement de Brahim Ghmired, nommé à la tête de la wilaya de Chlef.

Intervenant lors de la cérémonie d'installation tenue à la maison de jeunes d'In-Salah, en présence des élus locaux, de cadres de la wilaya et de représentants de différentes institutions et de la société civile, M. Merad a indiqué que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s'engage, à travers ce mouvement dans le corps des walis et walis délégués, à "créer une nouvelle dynamique en termes de développement local et de la promotion des services publics".

M. Merad a, à cette occasion, mis en relief l'importance stratégique de la position géographique de la wilaya d'In-Salah, située entre six wilayas, ce qui lui permettra, a-t-il soutenu, d'atteindre un véritable décollage économique et de contribuer à la sécurité alimentaire, tout en assurant l'approvisionnement des marchés locaux et nationaux et en s'ouvrant ainsi sur les pays africains voisins.

Le ministre de l'Intérieur a, par ailleurs, exhorté responsables, élus locaux, membres du mouvement associatif, Conseil supérieur de la jeunesse et Observatoire national de la société civile, à soutenir le nouveau wali d'In-Salah pour donner un nouvel essor au développement local et répondre aux besoins de la population locale.