Sénégal: Santé maternelle et infantile - Des innovations pour sauver 2 millions de mères et de bébés d'ici à 2030

Une action urgente est impérative, selon la Fondation Bill et Melinda Gates qui a publié, le 12 septembre 2023, son 7e rapport annuel « Goalkeepers ». Elle invite ainsi à « rendre les innovations accessibles à ceux qui en ont le plus besoin ». Car, cette initiative permettra de sauver « 2 millions de vies supplémentaires d'ici à 2030 et 6,4 millions de vies d'ici à 2040 ».

Près de 800 femmes continuent de mourir, tous les jours, dans le monde, de causes liées à l'accouchement. Cela, en dépit des nombreux efforts fournis pour endiguer la mortalité maternelle et infantile. Toutefois, même si des améliorations sont notées entre 2000 et 2015, « depuis 2016, les progrès en matière de réduction de la mortalité maternelle mondiale sont au point mort. Et, dans certains pays, dont les États-Unis, les taux de mortalité ont augmenté, de manière soutenue », lit-on dans un communiqué de la Fondation Bill et Melinda Gates qui a publié, le 12 septembre 2023, son 7e rapport annuel « Goalkeepers ».

D'ailleurs, les progrès accomplis ont particulièrement été endigués par la pandémie de Covid-19, souligne-t-on dans le document dans lequel les coprésidents de la Fondation Melinda French Gates et Bill Gates « appellent à une action urgente pour faire progresser les Objectifs de développement durable de l'Onu et mettre en avant la réduction de la mortalité maternelle et infantile ».

Selon eux, « en rendant les nouvelles innovations accessibles à ceux qui en ont le plus besoin, 2 millions de vies supplémentaires pourraient être sauvées d'ici 2030 et 6,4 millions de vies d'ici 2040. Cela représente 2 millions de familles auxquelles un chagrin inimaginable est ainsi évité - et 2 millions de personnes supplémentaires qui peuvent façonner et enrichir notre monde ».

Les 7 innovations préconisées

Il s'agit précisément de 7 innovations majeures dont la première est « un ensemble d'interventions qui peut réduire de 60 % les hémorragies post-partum, à savoir la 1ère cause de décès maternel, pour moins de 1$ par kit ». La deuxième est « un nouveau supplément probiotique qui, lorsqu'il est administré à un nourrisson, en complément du lait maternel, combat la malnutrition, l'une des principales causes de décès de nouveau-nés ».

La troisième est relative à « des Suppléments de micronutriments multiples (Smm) qui augmentent le taux de survie des nourrissons en aidant à reconstituer les réserves de nutriments chez les femmes enceintes et en garantissant que ces nutriments essentiels soient transférés au bébé ».

La quatrième est une « nouvelle perfusion unique de fer IV pour les femmes qui aide à reconstituer les réserves de fer pendant la grossesse, protégeant ainsi contre et traitant l'anémie, une condition qui s'avère être à la fois une cause et un effet de l'hémorragie post-partum et qui affecte près de 37 % des femmes enceintes ».

La cinquième concerne « des corticostéroïdes prénataux (Csp), qui sont administrés aux femmes qui accoucheront prématurément pour accélérer la croissance pulmonaire du foetus, offrant ainsi plusieurs semaines de maturation en quelques jours seulement.

La sixième innovation est relative à « l'azithromycine, qui réduit les infections maternelles pendant la grossesse et prévient l'évolution des infections en septicémie - cause de 23 % des décès maternels aux États-Unis - et réduit la mortalité lorsqu'administrée aux nourrissons dans des contextes à forte mortalité ». Quant à la dernière préconisée par la Fondation Gates, elle est relative à « une échographie portable basée sur l'IA (Intelligence artificielle) qui permet aux infirmières et aux sages-femmes de surveiller les grossesses à haut risque, dans les milieux à faibles ressources, pour assurer un diagnostic et un traitement rapide des risques ».

Aujourd'hui, plus que jamais, la Fondation Bill et Melinda Gates est convaincue que seuls « l'innovation et l'investissement » peuvent stimuler les progrès. Et elle se fonde sur le fait que « la découverte d'informations révolutionnaires sur la santé maternelle et infantile au cours des 10 dernières années a conduit à des innovations et des pratiques peu coûteuses et faciles à mettre en oeuvre qui préviennent et traitent les complications mortelles de l'accouchement telles que les hémorragies post-partum, les infections et l'anémie maternelle », rappelle-t-on dans le communiqué dans lequel les cofondateurs de la Fondation Bill et Melinda Gates réitèrent l'impératif d'oeuvrer « pour une action immédiate pour aider à remettre le monde sur la bonne voie ».

Cela, afin « d'atteindre l'objectif mondial de réduire le taux de mortalité maternelle à moins de 70 sur 100 000 naissances et de mortalité néonatale à 12 décès pour 1 000 naissances vivantes d'ici 2030 ».