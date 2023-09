Algérie: Djanet - Vaste campagne de nettoiement des sites touristiques et archéologiques

DJANET — Une vaste campagne bénévole de nettoiement des sites touristiques et archéologiques a été lancée dans la wilaya de Djanet en prévision de la nouvelle saison touristique saharienne, a-t-on appris jeudi auprès des services de la wilaya.

Menée avec la participation de près d'une cinquantaine d'agences touristiques, établies au niveau des wilayas d'Alger, Ghardaïa, Tamanrasset et Djanet, cette campagne est composée d'une flotte de 25 véhicules tout terrain et un camion, scindés en deux groupes, le premier devra rallier la destination touristique de Tadraret-Rouge via les sites archéologiques et le second contingent rejoindra la région d'Ihrir et ses composantes touristiques.

Placée sous le signe "Saison touristique réussie dans un environnement propre", cette campagne, initiée avec le concours de la Direction du tourisme et de l'artisanat (DTA) et de nombreuses associations touristiques, s'est ébranlée du siège de la wilaya en présence des autorités locales et des responsables locaux.

Donnant le coup d'envoi de cette campagne, le wali de Djanet, Benabdallah Chaïbeddour, a salué les efforts des participants pour la réussite de cette initiative qui contribue largement à promouvoir le tourisme dans cette région.

De nombreux participants bénévoles à cette campagne de remise en bon état des sites touristiques se sont félicités de cette action visant la valorisation des potentialités naturelles et archéologiques du Tassili n'Ajjer requérant également l'implication des touristes à préserver le patrimoine touristique local.