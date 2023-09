Soudan: Plus de 50 ONG appellent le Conseil de sécurité à agir face à la situation au pays

NEW YORK — Plus de 50 organisations humanitaires et de défense des droits humains ont appelé, mercredi, le Conseil de sécurité à agir face à la situation au Soudan, où plus de 5 millions de personnes ont été contraintes de fuir leur domicile en raison des violences.

A l'occasion d'une réunion du Conseil de sécurité sur la situation au Soudan, les dirigeants de plus de 50 ONG ont appelé le Conseil de sécurité à "agir face à la situation au Soudan, où la sonnette d'alarme des atrocités de masse retentit. Et depuis des mois, elle sonne de plus en plus fort. Nos gouvernements devraient cesser de l'ignorer".

La première étape consisterait, selon les ONG, à adopter "une résolution qui rendrait justice aux victimes de cette horrible violence".

Il y a cinq mois, des combats ont éclaté à Khartoum, la capitale du Soudan. Depuis, le conflit s'est étendu à la région occidentale du Darfour et aux Etats méridionaux du Kordofan du Sud et du Nil Bleu.

Plus de cinq millions de personnes ont été contraintes de fuir leur domicile et des centaines de milliers d'autres pourraient bientôt être forcées de les rejoindre.