Burkina Faso: Stratégie de gestion des sociétés d'Etat - un diagnostic de « haut niveau » pour plus de performance

Les ministres de tutelle des sociétés d'Etat ont tenu une réunion de haut niveau sur « la stratégie de gestion des sociétés d'Etat », le jeudi 14 septembre 2023, à Ouagadougou. Placée sous la présidence du Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, la rencontre vise à dégager les orientations stratégiques pour le développement desdites sociétés.

Le gouvernement burki-nabè veut jouer sa partition dans la gestion performante des sociétés d'Etat. En droite ligne de cet objectif, sous la présidence du Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, les ministres de tutelle ont tenu une réunion de haut niveau sur « La stratégie de gestion des sociétés d'Etat », le jeudi 14 septembre 2023, à Ouagadougou.

Livrant le discours d'ouverture du chef du gouvernement, le ministre du Développement industriel, du Commerce, de l'Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, Serge Gnaniodem Poda, a indiqué que l'élaboration de la stratégie de gestion répond à la volonté de l'Etat de se doter d'un référentiel de gouvernance stratégique et d'intervention dans les différents secteurs d'activités dans lesquels oeuvrent les entreprises publiques et dont l'application effective et concertée permettra d'améliorer la performance des entreprises publiques et offrir des prestations de qualité aux populations.

Pour ce faire, ladite stratégie s'articule autour de trois axes, à savoir le renforcement des capacités de gestion opérationnelle des sociétés d'Etat, la responsabilisation et le renforcement des organes de gouvernance desdites sociétés et l'optimisation du rôle des tutelles à travers l'exercice de la reddition des comptes.

Cette rencontre se veut donc une tribune pour présenter aux premiers responsables des départements ministériels assurant la tutelle la stratégie de gestion applicable à nos entreprises publiques à savoir dix-neuf (19) sociétés d'Etat et trois (03) Etablissements Publics de Prévoyance Sociale (EPPS).

Mais aussi le lieu de faire le bilan des premières années de mise en oeuvre de cette stratégie, adoptée en 2021 pour une période trois ans (2022-2024).

Un faible niveau de mise en oeuvre

Et pour l'année 2022, il ressort un faible niveau de mise en oeuvre de la stratégie qui se traduit par un taux de réalisation oscillant entre 30% et 40%, a souligné le directeur général de l'entreprise, Oumarou Barro.

Et d'ajouter que la question des contrats-plans entre l'Etat et les entreprises publiques, la faible mobilisation des ressources financières devant permettre à ces sociétés de travailler convenablement, constituent, entre autres, les insuffisances relevées dans l'opérationnalisation de la stratégie.

Ce bilan et les difficultés rencontrées dans l'opérationnalisation de la stratégie vont être examinés par les ministres de tutelles des entreprises à capitaux publics. A l'issue de cet exercice, les chefs de départements ministres devront formuler des recommandations pour l'amélioration des performances desdites organisations.

« Au regard des défis sociaux, économique et de développement durable, accentués par la crise humanitaire et sécuritaire, le gouvernement entend jouer pleinement son rôle dans le dispositif de gestion des entreprises publiques à l'effet d'accroître leur résilience face aux chocs, aussi bien endogènes qu'exogènes et de renforcer la qualité du service public ainsi que l'efficacité des entreprises publiques », a confié le ministre Somda.

L'élaboration de cette stratégie fait suite aux orientations de la 23e session de l'Assemblée générale des Sociétés d'Etat (AG-SE), tenue les 23 et 24 juin 2016, au cours de laquelle il a été recommandé au Ministère en charge du Commerce, en collaboration avec le Cadre de concertation des Sociétés d'Etat (CC-SE) de définir un document stratégique de gestion des sociétés d'Etat axée sur les résultats afin de faire de celles-ci des leviers de développement économique et social et des références en matière de gouvernance d'entreprise, a-t-il rappelé.

La mise en oeuvre de ce référentiel stratégique devrait permettre aux sociétés d'Etats de jouer pleinement leur rôle dans le développement socioéconomique du Burkina Faso.