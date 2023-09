Sénégal: Décès de Laurence Gavron - Aliou Sow salue »'une femme de terrain, une artiste au sens fort du mot'

Dakar — Le ministre de la Culture et du Patrimoine historique Aliou Sow a rendu hommage à la réalisatrice franco-sénégalaise Laurence Gavron, décédée dans la nuit de mercredi à jeudi, saluant "une femme de terrain, une artiste au sens fort du mot".

La cinéaste, photographe et femme de lettres franco-sénégalaise, Laurence Gavron, connue pour ses travaux sur la mémoire, est décédée à l'âge de 68 ans à Paris, des suites d'une longue maladie.

Dans un communiqué, le ministre salue »les talents de la femme créatrice » qu'était Laurence Gavron qui, dit-il, "en ses mains tenaces et expertes, a tenu et libéré, pour un public aussi nombreux que divers, des pensées et des émotions qui continueront de marquer les esprits et les coeurs".

»Elle savait émouvoir dans un élan de fraternels amicaux », a écrit, dans le texte intitulé "Adieu Laurence !", le ministre, qui a présenté les condoléances du chef de l'Etat, de l'ensemble du gouvernement à la famille de la défunte et à »ceux qui pleurent sa disparition ».

Selon lui, »la cinéaste, surdouée pour les documentaires, a mis en lumière des grands hommes et de grandes femmes amplifiant ainsi leur vécu légendaire et portés à rester pour les générations présentes et futures, des figures modèles, références incontestables des valeurs que charrie la culture sénégalaise".

Le ministre fait référence aux films sur Yandé Codou Sène, Samba Diabaré Samb et Ndiaga Mbaye et aussi à ces communautés venues d'ailleurs qui se sont intégrées à la société sénégalaise pour construire avec elle "un commun vouloir de vie commune".

Aliou Sow a aussi rappelé son oeuvre littéraire notamment avec »Boy Dakar », »Fouta Street », »Hivernage », qui sont les »signes » de sa "sénégalité.

Laurence Gavron, disparue à l'âge de 68 ans, sera enterrée, lundi, à Bagneux (France), ont annoncé ses enfants qui espèrent organiser une cérémonie à Dakar dans les mois à venir.