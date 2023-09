Sénégal: Le HCCT appelle à rapprocher davantage les services de santé des populations

Dakar — La présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT), Aminata Mbengue Ndiaye, a appelé jeudi à davantage rapprocher les services de santé des populations et a invité les divers partenaires à aider les collectivités territoriales à mieux répondre aux besoins des communautés.

"La question de la santé est une grosse préoccupation. Tout ce qui pourrait aider à rapprocher les services de santé des populations est une très bonne idée. Et les collectivités doivent être accompagnées pour répondre aux attentes en matière de santé de qualité et accessible à tous", a-t-elle notamment indiqué.

Aminata Mbengue Ndiaye intervenait à l'ouverture officielle, à Dakar, de la troisième session ordinaire de l'année 2023 du HCCT, axée sur le thème : "Territorialisation de la compétence Santé : quelle stratégie pour une amélioration de la politique sanitaire dans les Collectivités territoriales ?".

Elle a rappelé à cette occasion que les collectivités territoriales, "détentrices de compétences transférées en matière de santé, ont une responsabilité en vue de l'accès à des services de santé de qualité".

"Elles doivent participer à l'entretien des infrastructures sanitaires pour répondre au besoin de la santé humaine, l'accès à la santé et à la protection sociale, piliers essentiels", a ajouté la présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales.

Elle avait plus tôt au début de la cérémonie décoré 14 membres du Haut Conseil des collectivités territoriales et de son administration, au titre des années 2022 et 2023. Les récipiendaires ont été décorés dans l'Ordre national du Lion et celui du Mérite.

Les membres du HCCT ont exprimé leur compassion à l'endroit du peuple marocain touché récemment par un violent tremblement de terre et de celui de la Libye, dont la partie est a été récemment frappée par des inondations meurtrières et dévastatrices. Ces deux catastrophes naturelles ont fait plusieurs milliers de morts et d'importants dégâts matériels.

Cette troisième session ordinaire de l'année 2023 du Haut Conseil des collectivités territoriales va se poursuivre jusqu'au 17 octobre prochain.