Afrique: V Semaine Flamenco de Madagascar - Un programme chargé, du 20 au 23 septembre à Antananarivo

Antonio Lizano Trio est la compagnie invitée cette année pour présenter une fusion du flamenco et du jazz.

La V Semaine Flamenco de Madagascar est un évènement concentré sur la promotion et diffusion d'une des expressions artistiques les plus reconnues du monde, et particulièrement, d'Espagne : le flamenco. La 4e édition du festival Semaine Flamenco de Madagascar, du 20 au 23 septembre 2023.

Une édition rendue possible grâce au soutien de l'Ambassade d'Espagne à Pretoria et de ses partenaires: l'Institut Français de Madagascar, le Département d'Études Hispaniques de l'Université d'Antananarivo, l'établissement hôtelier Grand Hotel Urban et la société de production musicale Sanfil.

Plusieurs évènements sont au programme pendant quatre jours. Un « cuadro » ou groupe de flamenco constitué de saxophone, guitare de flamenco et percussionniste est invité à Madagascar pour effectuer trois activités dont une rencontre et deux spectacles. Il s'agit de la compagnie « ANTONIO LIZANA TRIO », pour présenter une fusion unique du flamenco et du jazz.

Navigant entre New York et son Andalousie natale, Antonio Lizana est devenu, en quelques années, l'un des représentants les plus célèbres du jazz flamenco. Saxophoniste, chanteur et auteur-compositeur, il réinvente la tradition en mêlant jazz de haute qualité, chant d'accroche et rythmes ibériques.

Depuis le début de son projet, en 2012, quatre albums ont été édités et l'artiste s'est produit sur scène aux côtés de figures internationales prestigieuses telles que Snarky Puppy, Marcus Miller, Chano Domínguez ou Shai Maestro. Ses collaborations avec Arturo O'Farrill et Alejandro Sanz lui ont valu deux Latin Grammy Awards (Las Vegas, USA).

Une rencontre et deux spectacles sont au coeur du programme dont un « showcase » et une rencontre avec des étudiants d'espagnol des lycées d'Antananarivo et du Département d'Etudes hispaniques de l'Université d'Antananarivo à l'amphithéâtre DEGS à l'Université d'Antananarivo le 21 septembre à 10h00, une jam session avec Silo au Zik à la Teinturerie le 21 septembre 2023 à 20H30 et un concert à l'Institut Français de Madagascar (IFM) avec le nom « Seguiri Jazz» le 22 septembre 2023 à 19h00.

Le Flamenco est reconnu comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO.