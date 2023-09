Madagascar: TotalEnergies - Opération « 1 Casque, 1 Vie » - Pour sauver des vies sur les routes de Madagascar

TotalEnergies a récemment initié l'opération « 1 casque, 1 vie » en réponse aux accidents mortels impliquant les deux-roues motorisés, qui représentent actuellement 28 % des décès routiers à l'échelle mondiale.

Cette initiative a été lancée par TotalEnergies Marketing Madagasikara lors d'un événement à la station TotalEnergies Maki Andohatapenaka. L'opération « 1 casque, 1 vie » se concentre sur la jeunesse malgache, qui compte un nombre disproportionné de victimes d'accidents de la route, principalement chez les utilisateurs de deux-roues motorisés. Une grande partie de ce groupe de personnes n'a pas accès à des casques de qualité, à des prix abordables.

L'événement de lancement a été honoré par la présence du ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Solo Andriamanampisoa, ainsi que celle du ministre des Transports et de la Météorologie, Valéry Ramonjavelo, de la Directrice générale de TotalEnergies Marketing, Marieme Sav Sow, et d'autres personnalités. Marieme Sav Sow, la directrice générale de TotalEnergies Marketing, a souligné l'engagement de l'entreprise envers la sécurité routière : « Nous sommes tous impliqués dans ce combat car chaque perte de vie compte. En tant qu'entreprise responsable, TotalEnergies est particulièrement sensible à cette question, et nous oeuvrons quotidiennementpour le bien de la communauté. »

Cette année, grâce à l'opération « 1 casque, 1 vie », TotalEnergies s'engage à fournir plus de 2 600 casques de qualité aux conducteurs de deux-roues motorisés, contribuant ainsi à la prévention des décès et des blessures graves lors d'accidents routiers.

De plus, l'entreprise s'efforcera d'accroître la sensibilisation des conducteurs aux équipements de protection, aux situations à risque, à l'entretien des véhicules et au respect des règles de conduite. Cette initiative profitera aux étudiants, aux motocyclistes qui ne disposent pas de casques conformes aux normes de sécurité, ainsi qu'au personnel des stations-service.

Le ministre des Transports et de la Météorologie, Valéry Ramonjavelo, a salué cette campagne de sensibilisation, soulignant l'importance de sauver des vies sur les routes malgaches. Il a également annoncé des projets législatifs visant à renforcer la sécurité routière à Madagascar. TotalEnergies Marketing est activement impliqué dans des actions de sensibilisation et de formation en matière de sécurité routière depuis 2014, notamment à travers le programme « En route pour ta sécurité », qui a touché 60 000 élèves d'écoles primaires entre 2014 et 2020.

Elle a aussi effectué des partenariats avec les ONG AMEND et LALANA en 2022, qui ont formé plus de 150 motocyclistes. TotalEnergies s'inscrit dans une initiative mondiale visant à fournir 100 000 casques de moto conformes aux normes de sécurité strictes, dans 40 pays répartis sur trois continents.

Cette démarche vise à réduire le nombre d'accidents, notamment en sensibilisant les jeunes élèves et les étudiants aux bonnes pratiques de sécurité routière.

Le ministre Valéry Ramonjavelo a conclu en soulignant l'importance de la formation et de la sensibilisation pour réduire de moitié le nombre d'accidents, réduisant ainsi les coûts économiques liés à ces tragédies. Il a insisté sur la nécessité de faire de la sécurité routière une priorité, en ciblant non seulement les écoles primaires et secondaires, mais aussi les centres de formation.