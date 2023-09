Madagascar: Système d'alerte précoce pour tous - Madagascar parmi les 30 pays pilotes

« Un tiers de la population malgache n'est pas couvert par le système d'alerte précoce pour tous ». C'est ce qui a été avancé lors de l'ouverture officielle de l'atelier de consultation nationale hier. Un événement durant lequel kg«l'importance vitale de cette initiative pour la population et l'économie du pays » a été affirmée. Ce, dans la mesure où ce genre de système constitue une place majeure dans la réduction des risques de catastrophes grâce « à une coopération technique, financière et organisationnelle entre un éventail de partenaires et de secteurs ». En effet, Madagascar fait partie des États insulaires les plus exposés aux aléas climatiques.

Une grande vulnérabilité aux effets du changement climatique qui s'est manifestée à maintes reprises. Et notre pays figure actuellement parmi les trente pays pilotes sélectionnés pour la mise en oeuvre de l'initiative globale du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies (ONU) relative au Système d'Alerte Précoce (SAP) pour Tous, Early Warning for All ». Ce qui démontre notre participation active. Courant de 2023 à 2027, cette initiative ambitionne « d'assurer à chaque citoyen de la planète l'accès aux systèmes » en question d'ici 2027.

Avancés. L'événement d'hier a également permis de savoir que la Grande Île a déjà mené des efforts dans ce sens. « Ces dernières années, Madagascar a déjà mis en oeuvre beaucoup de projets liés au SAP dans differents endroits du pays, ce qui a permis de sauver des vies », a-t-on annoncé. Les conséquences positives de cette initiative sont tangibles. Le fait que la Grande Île ait été le pays qui a enregistré le plus faible nombre de décès et même de dégâts enregistrés parmi les pays traversés par le cyclone tropical Freddy en est une preuve manifeste.

Il conviendrait de noter que ce cyclone avait pénétré le pays par la côte Sud-est.

Le système a ensuite traversé les hautes terres centrales avant de faire une sortie dans le Canal de Mozambique. Le cyclone Freddy est également connu pour son retour vers la Grande Île (sur la côte Sud-Ouest) après avoir touché terre dans la partie sud-est du continent africain.