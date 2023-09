Madagascar: « World cleanup day » - Une opération de nettoyage collective dans plusieurs villes

La journée mondiale du nettoyage se tiendra : demain. : L'objectif étant de lutter contre la pollution urbaine et encourager le zéro déchet. C'est dans cette optique que le ministère de l'Environnement et du développement durable (MEDD) ainsi que diverses associations : et mouvements sociaux se donnent la main pour organiser une opération de nettoyages collectifs et de ramassage de déchets dans plusieurs villes du pays notamment Antananarivo, Antsirabe, Manakara, Fianarantsoa, Tsiroanomandidy, Toamasina, Ambatondrazaka, Toliara, Antsohihy, Antsiranana, Vangaindrano, Ambovombe ou encore Mahajanga.

La journée mondiale du nettoyage a été lancée en septembre 2018 dans 150 pays tout autour du monde. Pour 2023, la date retenue est le samedi 16 septembre et les organisateurs escomptent une participation encore plus massive.

Chacun est donc appelé, quelle que soit sa nationalité ou son lieu de résidence à remonter les manches et à se joindre à l'effort commun. Non seulement cela renforcera sa conscience citoyenne mais la planète s'en trouvera certainement beaucoup plus propre.