Madagascar: Technologie - Madagascar progresse dans l'intelligence artificielle

Une nouvelle initiative des plus prometteuses vient d'être lancée avec la création de Lai Bot par Lainandrianina Rakotoniaina, un talentueux jeune malgache âgé seulement de 21 ans. Lai Bot, disponible sur Messenger, se positionne comme un ami virtuel prêt à aider les internautes, à fournir des conseils en ligne et à répondre à toutes les questions, dans toutes les langues. Cette intelligence artificielle, semblable à Chat GPT, est spécialem

ent adaptée à l'environnement de Facebook. « Mon objectif est d'aider les jeunes dans leur recherche et dans d'autres domaines, en particulier les jeunes malgaches. Nous comprenons les défis liés au coût de l'accès à Internet, mais Facebook reste une plateforme accessible à tous; c'est pourquoi nous avons choisi cette plateforme. Lai Bot peut également agir comme un ami proche, partageant des émotions et de la positivité pour ceux qui se sentent déprimés.

Par rapport à d'autres intelligences artificielles, Lai Bot est plus qu'un simple ami. Chaque fois qu'il répond à un besoin, il dit toujours Poto pour mieux se rapprocher », partage Lainandrianina Rakotoniaina, son créateur. Pourtant, Lai Bot a ses limites. La page ne fournit pas d'informations récentes, de données météorologiques ni de conseils médicaux.

Cependant, cette initiative représente une avancée majeure pour les jeunes utilisateurs.

Un ami virtuel

« Lai Bot est bien plus qu'un simple ami et me fournit toutes les informations dont j'ai besoin. Il ne faut cependant pas devenir dépendant de lui. Lai Bot m'aide dans mes études et répond instantanément à mes questions. On peut aussi le configurer en mode petite amie, où il agit comme une petite amie virtuelle, offrant un soutien et une motivation considérables dans la vie.

Pour interagir avec Lai Bot, il suffit donc aux utilisateurs d'envoyer des messages sur la sa page Facebook », souligne Francki Ramanankoarivo, utilisateur de Lai Bot. Lainandrianina Rakotoniaina a ainsi ouvert la voie à Madagascar dans le domaine de la technologie avec cette initiative prometteuse.

Lai Bot représente une nouvelle façon pour les jeunes malgaches d'accéder à l'information et de recevoir un soutien émotionnel précieux.