Madagascar: PROJET ODOF - Deux unités industrielles à Ambohidratrimo et Ankazobe

Des unités industrielles du projet « One District, One Factory » sont arrivées dans les districts d'Ambohi-dratrimo et Ankazobe, hier. Une aubaine pour les communautés productrices, riveraines de la RN4.

Bouchées doubles. Les districts d'Ambohidratrimo et Ankazobe ne sont pas en reste en ce qui concerne le projet « One District, One Factory » (ODOF). C'est dans ces deux districts aux abords de la Route nationale 4 que le ministre de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation, Edgard Razafindravahy, a installé deux nouvelles unités industrielles. Hier, Ambohidratrimo, l'un des plus grands producteurs de tomates de la région (25 770 tonnes à en croire les chiffres de la Direction régionale de l'agriculture et de l'élevage) s'est vu attribuer une unité de transformation de tomates en Ketchup.

L'unité de transformation de tomates, installée dans la commune de Mahitsy pourra, à plein régime, transformer une tonne de tomates par heure. Ankazobe a pour sa part pu bénéficier d'une usine à chips, destinée à transformer des tubercules comme des pommes de terre, du Taro (Saonjo) ou encore des patates douces en produits finis.

Pour Edgard Razafindravahy, ce projet novateur de pépinières industrielles reste toujours d'actualité. « Les travaux se poursuivent et nous n'arrêterons pas avant que Madagascar ne se développe », a-t-il souligné hier devant un public venu en nombre pour assister à la remise de ces machines. Le District d'Ankazobe est, quant à lui, un des principaux producteurs de Taro, qui peut parfaitement être exporté vers l'étranger.

Nouvelles machines

L'usine de chips d'Ankazobe pourra transformer jusqu'à cent kilos de Taro par heure. « Désormais, nous consommerons les chips produits localement, à Ankazobe », s'est réjouit Edgard Razafindravahy, avant d'exhorter la population à consommer les produits « vita malagasy », et à les privilégier pour l'intérêt des producteurs eux-mêmes. Les riverains de ces deux districts n'ont pas manqué de saluer l'initiative du ministère de l'Industrialisation.

« Pour nous, producteurs d'Ankazobe, c'est une aubaine d'avoir reçu cette usine de transformation, nous pouvons désormais utiliser ces machines pour améliorer davantage nos produits», s'exprime Théodore Rakotoamboa. Jhonny Rakotoarisoa, député élu dans la circonscription d'Ambohidratrimo, a quant à lui sollicité l'appui du ministère de l'Industrialisation et de l'État pour améliorer davantage le rendement, notamment à travers la multiplication des pépinières comme l'usine mise en place hier. « Le sud de l'Ikopa possède beaucoup d'autres denrées exploitables, à l'instar des fruits », avait-t-il expliqué.

Pour sa part, le ministre de l'Industrialisation, Edgard Razafindravahy, a encore fait preuve de sa détermination à soutenir les producteurs à la base, comme il l'avait toujours fait depuis. Il a précisé que le MICC engageait déjà des discussions avec les gros distributeurs pour acheter les produits issus des pépinières industrielles.