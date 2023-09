Afrique: Processus Électoral - L'OMC national appelle au calme

Face aux risques de dérapages avec les déclarations politiques qui fusent de partout, l'OMC NAT s'est réuni à Mahazoarivo. Il était question de sécurité.

Dans le but d'avoir un processus électoral paisible et pour s'assurer d'avoir un nouveau président de la République en janvier prochain, l'Organe mixte de conception national (OMC NAT) s'est réuni hier au Palais de la primature à Mahazoarivo. L'OMC NAT, par l'intermédiaire de Christian Ntsay, Premier ministre et chef du gouvernement collégial, adresse un message fort au peuple et, surtout, aux politiciens au vue de la conjoncture politique actuelle.

Les mesures et précautions à prendre avant, pendant et après l'élection présidentielle ont été les principaux sujets de discussion lors de cette réunion. Il lance un appel au calme à la population. Il adresse aussi un message aux politiciens de ne pas causer volontairement des troubles, mais d'apaiser le climat pour le bon déroulement du processus électoral. Prévenir dès maintenant les éventuels actes de déstabilisations. C'est aussi un des sujets abordés lors de la réunion à Mahazoarivo.

On marche tranquillement vers l'élection et il est dans le devoir de tous de prendre, chacun, ses responsabilités pour la paix. L'OMC NAT assure, de son côté, la sécurité.

Conjoncture

Cette réunion coïncide avec les déclarations des candidats à la présidentielle, des observateurs électoraux et des organisations de la société civile qui fustigent les organes d'organisation et de préparation des élections, la candidature du président sortant Andry Rajoelina, la renonciation du président du Sénat Herimanana Razafimahefa d'assurer l'intérim du chef de l'État et la décision de la HCC de donner le pouvoir au gouvernement collégial.

Il est logique que L'OMC NAT appelle à l'apaisement, car même si le pays n'est pas actuellement en crise, la situation politique peut mener au chaos si aucune mesure n'est prise. Cette réunion a abouti à la mise en place d'un Conseil national de la sécurité intérieure, qui travaillera au renforcement de la sécurité aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural.

Quelques heures avant le commencement de la réunion, quelques journalistes n'ont pas pu entrer dans l'enceinte du Palais du Premier ministre pour couvrir l'événement et cela a provoqué quelques débats sur les réseaux sociaux et a amené l'Ordre des journalistes à réagir face aux situations d'obstructions de la liberté de presse lesquelles sont des infractions. Plusieurs journalistes ont quand même pu couvrir l'événement.