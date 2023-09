Sénégal: Gamou de Kaolack - Dr Marie Khémesse Ndiaye évalue le dispositif de couverture sanitaire

Kaolack — La ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye, a effectué jeudi une visite d'évaluation du dispositif mis en place par ses services pour assurer une bonne couverture sanitaire du prochain Gamou dans les cités religieuses de la ville de Kaolack (centre), a constaté l'APS.

C'est en compagnie du gouverneur de région, Ousmane Kane qu'elle a effectué cette visite. Elle a d'abord eu droit à une séance de présentation du dispositif sanitaire prévu. Dr Ndiaye a ensuite visité tour à tour le Centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass (CHREIN), le poste de santé de Médina Baye entièrement rénové, avant de rendre des visites de courtoisie aux différents chefs religieux de la commune.

"Nous sommes venus apprécier et évaluer le dispositif sanitaire qui a été mis en place par la direction régionale de la santé (DRS) de Kaolack pour une couverture adéquate du Gamou", a-t-elle d'emblée expliqué.

Selon elle, pour cette édition du Gamou, l'accent est mis sur la prévention et la promotion de la santé.

Cela tient du fait que cet évènement de dimension internationale va se dérouler en plein hivernage, période pendant laquelle des maladies comme le paludisme sont lésion, a-t-elle précisé, prévenant que malgré la surveillance épidémiologique, des risques d'apparition de nouvelles maladies ne sont pas à écarter.

Elle a rappelé l'apparition récente de maladies comme le chikungunya dans la partie orientale du pays, de la dingue un peu partout et de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. La ministre de la Santé a souligné la nécessité qu'il y avait de rassurer les populations sur le fait que toutes ces pathologies sont sous contrôle et donc maitrisées.

"Néanmoins, il va falloir mettre l'accent sur la prévention et la promotion de la santé (...) si une maladie se déclare, nous avons renforcé l'offre en terme de proximité avec des postes médicaux avancés (PMA), avec du personnel qualifié, des médicaments et des produits de santé, les postes de santé qui vont être renforcés, le centre de santé de Kaznack et le CHREIN que nous venons de renforcer", a-t-elle trassuré.

Elle a indiqué que ce renforcement a été mené dans le cadre du Plan d'amélioration des urgences, pour un montant de près de trois cent quatre-vingt-dix millions de francs CFA, en plus de ce qui va être fait au profit du centre de santé de Kaolack et de quelques postes de santé de la région.

Dans le cadre de ce dispositif, 17 structures de santé, 21 postes médicaux avancés (PMA), un laboratoire mobile IPD et une radio numérique mobile PNT seront mis en place. De même, il est prévu le déploiement de 1 203 agents de santé, 35 agents du service d'hygiène, 758 personnels de soutien et acteurs communautaires, dont 330 volontaires de la Croix-Rouge et 200 relais communautaires et "badiénou gox" (marraines de quartier), 43 ambulances, entre autres.

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a également mobilisé onze millions de francs CFA pour l'achat de médicaments génériques, de produits dentaires, de matériels et produits d'urgence, de moustiquaires imprégnées, de matériels de protection tels que des masques, de l'alcoogel, de produits d'entretien et de matériels de laboratoire.

"Le Gamou étant un évènement socioreligieux, en plus du SAMU régional, le SAMU national, la Croix-Rouge, les Sapeurs-pompiers et toutes les forces de défense et de sécurité vont apporter leurs concours. Sur les quatre axes qui mènent à Kaolack, nous aurons les équipes qu'il faut pour éviter, au maximum, les risques d'accident de la circulation et domestiques", a assuré la ministre.

Le Sénégal voulant être champion dans le domaine de la couverture sanitaire universelle, le président de la République, Macky Sall, et tout le gouvernement veulent que l'offre de services soit renforcée pour qu'il y ait l'équité et l'accessibilité en termes de soins et de prestations, aussi bien de santé que d'action sociale.

Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye a, au cours de son périple de Kaolack, remis les clés d'ambulances au chef de l'exécutif régional, destinées aux quatre districts sanitaires de Nioro du Rip, de Guinguinéo, de Ndoffane et de Kaolack, das le cadre du renforcement de cette offre de services de soins.