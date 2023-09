Sénégal: Kaolack - Vers l'érection d'un établissement public de santé de niveau 3

Kaolack — Le ministère de la Santé et de l'Action sociale est en train de travailler à l'érection d'un établissement public de santé de niveau 3 (EPS 3) à Kaolack (centre), dans le but de renforcer l'offre de services de santé et de prestation, a appris l'APS de source officielle.

"Ce n'est pas l'actuel hôpital qui va aller à un niveau 3, mais nous sommes en train de préparer, avec le gouverneur de région, la Direction régionale de la santé (DRS), avec l'appui de l'Etat dans sa globalité, dans le cadre du renforcement de l'offre, pour avoir un hôpital de niveau 3 à Kaolack", a indiqué jeudi la ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye.

Le terrain devant l'abriter étant disponible, la construction de cet établissement de santé va démarrer dans quelques mois, a-t-elle promis.

Elle s'exprimait lors d'une visite d'évaluation du dispositif mis en place par ses services pour assurer une bonne couverture sanitaire du prochain Gamou à Kaolack, notamment dans les cités religieuses de Médina Baye et Léona Niassène. Cet évènement religieux prévu vers le mercredi 27 septembre prochain, commémore la naissance du Prophète Mohamed (PSL).

Elle a effectué cette visite en compagnie du gouverneur de région, Ousmane Kane. Après une séance de présentation du dispositif, elle a visité tour à tour le centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass (CHREIN), le poste de santé de Médina Baye entièrement rénové, avant de rendre des visites de courtoisie aux différents chefs religieux de la commune.

"Notre objectif principal, c'est de rapprocher l'offre de santé de la façon la plus adéquate", a insisté la ministre, qui a remis des lits médicalisés, des appareils de réanimation, des moniteurs et autres matériels médicaux indispensables pour une bonne réanimation au centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass.

Elle a assuré que le dispositif mis en place à Kaolack va permettre de réduire au maximum les évacuations sanitaires vers Dakar.

La ministre de la Santé et de l'Action sociale a répondu favorablement à la requête des autorités religieuses de Médina Baye qui souhaitaient que le poste de santé de leur localité soit érigé en centre de santé.

"Cela fait près de cinq ans qu'on en parle et c'était à l'étude. Nous avons eu l'aval de la Direction régionale de la santé, du médecin-chef du district sanitaire de Kaolack et du gouverneur et, aujourd'hui, l'arrêté a été [rédigé] et ça y est dans le circuit », a assuré Mme Ndiaye.

« Mais, cette requête a été acceptée et vu la population qui gravite autour de ce poste de santé, après étude et avis des directions techniques, le poste va [devenir un] centre de santé secondaire", a-t-elle promis.