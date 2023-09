Madagascar: TotalEnergies Marketing Madagasikara lance la campagne « 1 casque, 1 vie » pour la sécurité routière

TotalEnergies Marketing Madagasikara a lancé l'opération « 1 Casque, 1 Vie », hier, à Andohatapenaka, une initiative sans précédent pour renforcer la sécurité routière et prévenir les cas d'accidents de circulation.

« La sécurité est au coeur de notre préoccupation chez TotalEnergies, une valeur que nous appliquons au quotidien sur l'ensemble de la chaine de nos activités » a souligné Marieme Sav Sow, directeur général de la compagnie à Madagascar, lors de son élocution en marge de l'évènement. Dans cette campagne conjointement menée avec la fondation TotalEnergies, la compagnie va distribuer plus de 2600 casques de qualité supérieure à la communauté des motocyclistes malgaches.

Cette initiative s'inscrit dans la campagne mondiale de TotalEnergies visant à fournir 100 000 casques de moto aux normes de sécurité dans quarante pays. Les accidents de deux-roues représentent actuellement 28 % des décès routiers dans le monde, un chiffre pouvant atteindre 75 % dans certains pays.

En plus de la distribution de casques, TotalEnergies Marketing Madagasikara renforce son engagement à travers la sensibilisation sur l'importance du respect des règles de sécurité routière, de la vigilance envers les autres usagers de la route, de la possession d'un permis de conduire valide et du respect des limitations de vitesse. Le ministre des Transports et de la Météorologie, Valéry Ramonjavelo, a salué cette initiative et souligné l'importance d'utiliser le bon équipement pour assurer la sécurité des motocyclistes.

D'ailleurs, le ministère soutient pleinement cette campagne, qui comprend également une formation des usagers de la route pour lutter contre l'incivisme, responsable de plus de 40 % des accidents routiers. « Le ministère s'est engagé à poursuivre ses efforts de sensibilisation pour réduire de moitié le nombre d'accidents et de décès liés à la circulation routière d'ici 2030 » a déclaré Valéry Ramonjavelo.

Une campagne de longue date

TotalEnergies Marketing Madagasikara a rappelé son engagement de longue date en matière de sécurité routière, avec des actions menées depuis 2014, notamment des programmes éducatifs et des partenariats avec les ONG AMEND et LALANA pour former et sensibiliser les motocyclistes. Pour la campagne de cette année, elle se déroulera jusqu'au mois d'octobre, touchant diverses zones stratégiques, notamment les gares routières, les voyageurs et les écoles, ainsi que des axes routiers importants tels que la RN2 et la RN7.