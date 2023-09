Maroc: Quelques équipes de sauveteurs israéliens autorisées à venir en aide aux sinistrés

Les opérations de sauvetage se poursuivent au Maroc, une semaine après le terrible séisme qui a endeuillé le royaume. Plusieurs pays ont offert leur aide mais Rabat n'a accepté que celle de l'Espagne, du Royaume Uni, du Qatar et des Émirats arabes unis. Des organisations de secours étrangères opèrent malgré tout dans la région, notamment des organisations israéliennes.

L'aide officielle proposée par le gouvernement israélien avait pourtant été refusée par le Maroc. Mais le royaume a finalement ouvert ses portes à des ONG de secours israéliennes, notamment United Hatzalah.

Le séisme a frappé la région de Marrakech, dans la nuit du 8 au 9 septembre, causant la mort de près de 3000 personnes selon un dernier bilan officiel. Dès le dimanche matin, le 10 septembre, une première équipe restreinte de sauveteurs israéliens était sur le terrain dans la région de Marrakech. Leur mission : évaluer les dégâts et les besoins. Ils ont ensuite été rejoints par une deuxième équipe, trois jours plus tard. Cette fois, avec plus de moyens matériels et davantage de secouristes.

« On se rend sur place pour monter un hôpital de campagne »

Samuel Hawas, l'un des directeurs de United Hatzalah, explique que son ONG a effectué toutes les démarches nécessaires pour obtenir le feu vert du royaume et une demande d'intervention d'urgence a été envoyée aux autorités marocaines. Celles-ci ont été très réactives, et ont rapidement accordé les autorisations nécessaires. À l'heure actuelle, lui et ses secouristes, travaillent en coordination avec les autorités locales sur le terrain.

« On est à Marrakech. On va aller là où on nous appelle. Il y a des villages qui sont à deux ou trois heures de route. Ils sont assez isolés. Les gens ont perdu leurs maisons, du jour au lendemain. Les conditions climatiques ne sont pas évidentes. Il fait très chaud la journée et très froid la nuit dans ces montagnes. On se rend donc sur place, pour monter un hôpital de campagne. On a avec nous des médecins, du personnel paramédical, des secouristes, et des spécialistes des traumatismes psychologiques », rapporte Samuel Hawas.

Today our teams opened two medical clinics in remote villages in the Atlas Mountains in #Morocco. The locations were selected in conjunction with local community leaders in villages that haven't yet received any medical care since the earthquake. #MoroccoEarthquakeRelief pic.twitter.com/ozmZvamEJq-- United Hatzalah (@UnitedHatzalah) September 14, 2023

Une ONG bien rodée aux interventions humanitaires

Sur les réseaux sociaux, cette ONG israélienne et ses secouristes, reconnaissables à leur uniforme orange, partagent des photos et des vidéos accompagnés d'inscriptions en hébreu et en anglais, en pleine action auprès de la population affectée par le séisme.

L'ONG a également lancé une campagne en ligne pour lever des fonds et soutenir les sinistrés au Maroc. United Hatzalah est rompu à ce genre d'exercice. Cette ONG internationale basée en Israël existe depuis 2006 et dispose d'un réseau de près de 7000 bénévoles, avec une équipe d'urgence spécialisée en catastrophe naturelles. Son objectif : apporter gratuitement une aide, aussi bien en Israël qu'à l'étranger. Elle fonctionne grâce aux dons, 60 millions de dollars chaque année.

