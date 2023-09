Maroc: Séisme d'Al Haouz - La Fondation Mohammed V pour la Solidarité déploie une unité mobile médicalisée au profit des sinistrés de la commune d'Adassil

Commune d'Adassil (province de Chichaoua) - Dans le cadre de ses efforts visant l'accompagnement et le soutien des personnes affectées par le séisme d'Al-Haouz, la Fondation Mohammed V pour la Solidarité a déployé, jeudi, dans la commune d'Adassil, relevant de la province de Chichaoua, une unité mobile médicalisée pour prodiguer les soins nécessaires aux sinistrés.

Cette initiative, qui vient s'ajouter aux multiples actions menées par la Fondation dans les zones touchées, vise à répondre aux besoins urgents en matière de soins de santé des habitants de cette commune rurale fortement impactée par le tremblement de terre qui a secoué, vendredi dernier, plusieurs provinces du Royaume.

Cette unité mobile médicalisée est composée d'un personnel médical hautement qualifié, notamment des médecins, des infirmières et des paramédicaux. Elle est capable de fournir des soins d'urgence, de stabiliser les patients gravement blessés et de gérer diverses affections médicales.

De plus, l'unité est équipée pour effectuer des évacuations médicales, par voies aérienne et terrestre, en cas de nécessité.

Dans le sillage de cette initiative, deux personnes, une femme et un homme, ont été évacuées par hélicoptère vers le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech.

Cette opération de secours a été menée avec succès malgré les conditions géographiques difficiles. Les deux habitants de la commune, dont l'état de santé nécessitait des soins médicaux immédiats, ont été délicatement hissés à bord de l'hélicoptère, où une équipe médicale spécialisée était prête à fournir les premiers soins d'urgence.

"À la suite d'une consultation sur place au sein de l'unité mobile médicalisée, il a été conclu que l'état de santé des deux personnes en question présentait des préoccupations nécessitant des examens complémentaires, des explorations radiologiques et des soins spécialisés", a expliqué à la MAP, l'équipe médicale mobilisée à cet effet.

Dans une déclaration similaire, le responsable du pôle développement des projets à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, Abderrahman Saber, a souligné que le déploiement de cette unité mobile médicalisée, également mise en place dans la commune rurale de Tlat N'Yacoub, située près de l'épicentre du séisme, vise à fournir le soutien médical et l'accompagnement psychologique aux habitants sinistrés.

Mettant en avant la forte mobilisation des autorités provinciales, des Forces Armées Royales, de la Gendarmerie Royale, de la Protection Civile, des Forces Auxiliaires et des associations de la société civile, M. Saber a fait savoir que la Fondation a mis en place, en étroite coordination avec les autorités préfectorales et provinciales, des dépôts provinciaux et régionaux pour collecter des aides alimentaires, des vêtements, des tentes et des couvertures, à l'effet de garantir un acheminement fluide de ces secours aux personnes dans le besoin.

Venus en nombre pour consulter les médecins et recevoir des médicaments, les bénéficiaires de cette initiative solidaire ont tenu à saluer, dans des déclarations à la MAP, les efforts déployés par les autorités publiques, conformément aux Hautes Instructions Royales, en vue d'atténuer leurs souffrances et de leur apporter secours et assistance.

Ils ont aussi exprimé leur satisfaction quant à la célérité avec laquelle la Fondation Mohammed V pour la Solidarité a déployé cette unité mobile médicalisée.