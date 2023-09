Cote d'Ivoire: Inondation de la pelouse d'Ebimpé- Le ministre Claude Danho rassure sur la disponibilité du stade dans cinq semaines

Le ministre ivoirien des sports, Paulin Claude Danho, a rassuré les journalistes et l’ensemble des populations sur la disponibilité du stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé dans un délai de cinq semaines, après l’inondation de la pelouse dudit stade suite à une pluie diluvienne ayant conduit à l’arrêt du match opposant la Côte d’Ivoire au Mali, le 12 septembre 2023. Il s’exprimait à l’occasion d’une conférence de presse le 14 septembre 2023 à Abidjan.

« Avec la qualité du dispositif, des équipements, le stade d’Ebimpé est prêt. Seulement, il y aura des ajustements techniques tels que le drainage qui sera fait en cinq semaines. Les techniciens ont sorti l'artillerie lourde pour corriger ce dysfonctionnement », a déclaré le ministre des sports.

Le ministre a affirmé que le gouvernement a pris ses responsabilités en faisant appel à des experts afin d’apporter des corrections idoines.

Après avoir regretté l’arrêt du match opposant les Eléphants de Côte d’Ivoire aux Aigles du Mali, dû à l’inondation de la pelouse, Paulin Claude Danho a présenté des excuses au nom du ministère des sports et de la Fédération ivoirienne de football pour le désagrément causé au public sportif.

Paulin Claude Danho a confirmé que la Can 2023 aura bel et bien lieu en Côte d’Ivoire. Le gouvernement, a-t-il dit, s’est donné tous les moyens pour que la CAN connaisse une réussite et soit la plus belle des Can. « Nous allons prendre nos responsabilités pour relever les défis de l’organisation à la hauteur des instructions du Président de la République et de l'entente de l’ensemble des Ivoiriens », a-t-il relevé.

La Caf a instruit la Côte d’Ivoire à poursuivre les rodages et les tests, a dit le ministre. « Vous avez remarqué que le stade de Yamoussoukro, celui de Bouaké et le dernier test à San Pedro ont montré que nos stades sont rodés et prêts », s’est-il félicité.

Selon Paulin Claude Danho, tous les stades seront homologués dans les délais prescrits et avec le timing retenu avec la Caf. Et d’ajouter que « tout sera bouclé avant le tirage au sort, le 12 octobre prochain ».

Il a également donné l’assurance que les infrastructures routières, aéroportuaires et hôtelières seront bouclées à la fin du mois de septembre2023