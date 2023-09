Gabon: Renforcement des moyens d'action de la prochaine génération

Le thème retenu cette année, « le renforcement des moyens d'action de la prochaine génération » met l'accent sur le rôle essentiel joué par les jeunes pour promouvoir la démocratie et veiller à ce que leur voix soit entendue dans les décisions qui ont un impact profond sur le monde.

Ce thème nous renvoie également à la résolution 2250 du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur les jeunes, la Paix et la Sécurité. Résolution qui recommande aux Etats partis d'impliquer les jeunes dans les prises de décisions.

Regard sur la Démocratie et la Jeunesse.

Dans le contexte actuel de réforme de notre pays le Gabon, porté sur la restauration des institutions, n'est-ce pas le moment idéal pour impliquer et faire participer de manière effective la jeunesse en tant qu'acteurs positifs de changement ?

Cela passera par l'inclusion dans les organes de décision, l'éducation à la citoyenneté, le développement d'un esprit critique chez les enfants et les jeunes, la promotion du leadership des jeunes, l'attachement à la nation, l'engagement politique...

La jeunesse de ces dernières années a occupé le devant de la scène, mais pour des raisons différentes. Souvent décrite comme « sacrifiée et instrumentalisée », cette génération de jeunes a subi les revers de la crise de l'emploi, peinant pour se trouver du boulot malgré une scolarité de qualité remarquable.

Aujourd'hui, elle s'en sort plutôt bien dans le domaine de l'entreprenariat avec un peu plus de (60% source Gabon média time) d'entreprise créer par les jeunes, bien que l'Accès au Financement reste encore une difficulté majeur tout comme le chômage qui reste encore à la hausse (36,9% selon la banque mondiale), le chemin est long.

La Journée internationale de la démocratie est l'occasion de réexaminer l'état de la démocratie dans le monde. La démocratie est un processus autant qu'un objectif, et seule la pleine participation et l'appui de tous les acteurs des organes de gouvernance nationaux, de la société civile et des individus, permettront de faire de l'idéal démocratique une réalité universelle.

C'est derniers mois nous avons pu voir une Jeunesse pleinement engagée en politique et fortement intéressée par la gestion de la chose publique. Cet engouement louable nécessite d'être encadré et accompagner pour avoir des jeunes rempli de valeurs démocratiques. « La pierre angulaire de la démocratie repose sur le fondement d'un électorat éduqué. » Thomas Jefferson.

Les prochaines années s'annoncent riches en matière de participation effective des jeunes dans les instances décisionnelles mais aussi s'agissant de la démocratie inclusive.

Aujourd'hui, c'est l'occasion d'expérimenter, d'agir, de réfléchir sur les acquis que l'on veut léguer aux prochaines générations et sur la santé de nos démocraties. Bien que les gouvernements et la société civile n'ont peut-être pas toujours les mêmes visées spécifiques en tête, mais leur objectif global demeure le même : amener les jeunes à s'investir sur la place publique, à prendre la place qui est la leur et qu'ils se doivent d'occuper s'ils veulent que la société et les institutions leur ressemblent.

Joannie MAHINOU L.

Consultant Jeunesse, Paix et Sécurité.

Membre du Réseau Panafricain des Jeunes pour la culture de la Paix