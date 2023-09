Cote d'Ivoire: Régionales 2023 - Moussa Dosso, une victoire pour le béré, le RHD et le Président Ouattara

La victoire de Moussa Dosso , à l'occasion des élections régionales 2023 dans le Béré, est une victoire pour la région, le Rhdp et pour le Président Alassane Ouattara.

Le Ministre, Gouverneur du District Autonome du Woroba, en mission pour le Président Alassane OUATTARA et le RHDP est ressorti vainqueur d'une élection régionale sur laquelle a pesé lourdement la menace des candidatures indépendantes visant le Conseil régional du Béré et les six (06) communes que compte ladite région, à savoir Kounahiri, Kongasso,Tieningboué, Dianra, Mankono et Saralah.

En plus d'avoir été le candidat du RHDP, Moussa DOSSO était, comme l'a attesté le Ministre Amadou Coulibaly, le lundi 28 août 2023 à Marandallah, le choix du Président de la République, voyant en lui le collaborateur idéal pour la mise en oeuvre des actions de développement local dédiées aux populations du Béré.

Fort de cette double onction, celui à qui l'on prédisait une inéluctable fin de carrière politique à la suite de la perte du siège de député de Mankono à l'Assemblée Nationale le 06 mars 2021 et celle de la qualité de membre du Gouvernement le 06 avril 2021, a encore rebondi à hauteur de 53,9% des suffrages exprimés à l'issue des élections régionales.

En consolidant la fonction nominative de Ministre Gouverneur avec une légitimité politique avérée par le biais du suffrage obtenu , Moussa Dosso honore ainsi la confiance que ne lui a jamais retirée le Président Alassane OUATTARA.

Plus qu'une victoire personnelle, l'élection de Moussa DOSSO prouve qu'il était la solution pour faire obstacle aux candidatures indépendantes représentant une menace réelle pour le Béré considéré comme un bastion imprenable du RHDP. Pour preuve, au titre des élections des conseillers régionaux, la liste indépendante remportant 32,34% des suffrages exprimés, a été battue de plus de 11 000 voix de différence. Sur les six (06) communes que compte ladite région, les candidats indépendants en ont remporté trois (03), à savoir Dianra, kounahiri et surtout Mankono le chef-lieu de région.

Toutefois, les indépendants nouvellement élus manifesteraient depuis la volonté ferme et entière de se faire investir dans les fonctions de maires sous la bannière RHDP, exprimant ainsi leur adhésion au leadership fédérateur du Ministre Moussa Dosso.

Si les sondages annonçaient un équilibre des forces en présence, la vérité des urnes et la réalité des convictions politiques profondes pourraient définivement établir, dans les jours à venir, la suprématie du Parti au Pouvoir dans le Béré.

Le RHDP a le mérite d'avoir su se munir de ses meilleurs atouts que sont le choix du meilleur candidat, la discipline, la cohésion et la solidarité.

Avant d'être un cadre du RHDP, Moussa DOSSO est un militant discipliné ayant su agir avec circonspection et diligence en appelant respectueusement l'attention des instances dirigeantes du RHDP sur les arguments juridiques et politiques militant en sa faveur, notamment un leadership s'inspiré par le Président Ouattara, la lucidité d'entretenir son ancrage auprès des populations, une capacité à restaurer la confiance et à consolider l'adhésion des militants de base.

En outre, Moussa Dosso a porté un discours articulé autour de la paix et de la cohésion entre les fils et les filles du Béré. Pour son crédit, l'honneur du Président et la victoire de son Parti, il se devait d'incarner le plus fidèlement possible ses croyances et ses convictions en contribuant à désamorcer habilement les incompréhensions censées l'opposer au Ministre Gilbert KAFANA, Président du Directoire du RHDP et au Ministre Ibrahim Cissé BACONGO, Secrétaire Exécutif du RHDP, cet autre fils digne et prestigieux du Béré.

À la vérité, la fraternité liant deux fils d'une même famille, le respect que se vouent élégamment deux leaders et grands serviteurs de l'État, la confiance jalousement entretenue entre deux militants loyaux ayant dédié leurs plus belles années de vie à une Cause, « vivre ensemble » et à un Leader, Alassane OUATTARA, constituent le liant ayant maintenu solidement la cohésion et la solidarité au sein des militants et des populations au cours de ces compétitions électorales âprement disputées.

Quant à la solidarité, la présence fortement appréciée d'Amadou COULIBALY, Ministre de la Communication et de l'Économie numérique aux côtés du Ministre Gouverneur, a fini de rassurer les populations, les militants et les électeurs sur la pleine et entière adhésion du Gouvernement ivoirien à la candidature de Moussa DOSSO à l'élection des Conseillers régionaux.

Sans triomphalisme, Moussa DOSSO est certainement de retour, plus déterminé à servir le Béré, le Woroba et la Côte d'Ivoire, au sein du RHDP et sous le Leadership du Président de la République.

*Juriste, Analyste Politique.

Enseignant, Formateur à l'ENA