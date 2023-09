Cote d'Ivoire: La société medafrique porte plainte contre x pour malversations

Abidjan, le 15 septembre 2023 - La société MEDAFRIQUE, filiale du Groupe SNEDAI, a porté plainte contre X auprès du Procureur de la République pour des faits de détournement et de faux en écriture privée de commerce.

Les investigations se poursuivent en collaboration avec les autorités compétentes afin de situer les responsabilités et retrouver les auteurs de ces faits. Parallèlement, des mesures de sécurité et de contrôle interne plus strictes sont en cours de déploiement afin de prévenir de tels incidents.

Le Groupe SNEDAI tient à signaler que ces actes délictueux ne reflètent en aucun cas ses valeurs et réaffirme son engagement à agir avec intégrité et transparence afin de maintenir la confiance et préserver la réputation de son organisation.Le Groupe SNEDAI tient également à rappeler que cette situation n'a aucun impact sur le bon déroulement et la poursuite de ses activités.

Par ailleurs, et ce depuis le 12 septembre 2023, des mesures conservatoires ont été prises en attendant les résultats des enquêtes en cours.

En tant qu'entreprise responsable, le Groupe SNEDAI est déterminé à tirer les leçons de cette situation et à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la réitération de tels évènements.

La confiance et l'intégrité sont des valeurs essentielles auxquelles restent attachés le Groupe SNEDAI et l'ensemble de ses filiales exerçant tant en Côte d'Ivoire que dans la sous-région. Le Groupe demeure engagé à respecter les hauts standards de bonne conduite et à observer une parfaite transparence dans toutes ses activités.

La Direction Générale