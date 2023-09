Afrique de l'Ouest: Lancement de la grande usine de production de meubles dans l'espace UEMOA - Macky installe les Turcs à Diamniadio

Une usine de fabrication de mobilier sous label turc, voilà ce que Macky Sall a inauguré à Diamniadio. L'unité industrielle a une capacité de production annuelle de 200000 unités et est la plus grande usine de meubles de l'espace UEMOA.

Le président de la République a inauguré cette semaine une usine de fabrication de mobiliers à Diamniadio. Il s'agit du projet BIGA HOME appartenant au groupe turc Doganlar. Une nouvelle unité qui vient renforcer la vocation de ville industrielle de Diamniadio et contribuer à l'ambition d'en faire une ville productrice de revenus et créatrice d'emplois. « Aujourd'hui, Diamniadio c'est tout cela, un moteur de croissance et un catalyseur de transformation de notre économie. Je suis donc très heureux de me retrouver ce matin, parmi vous, pour procéder à l'inauguration de l'usine de meubles réalisée par le groupe turc Doganlar avec la marque BIGA Home » a dit Macky Sall. De l'avis du Chef de l'Etat, cette nouvelle unité va booster les capacités de production nationale et favoriser la conquête du marché africain.

En effet, il s'agit de la plus grande usine de meubles de l'espace UEMOA avec une capacité de production de 200.000 unités par an et la création de 500 emplois directs. « Cette infrastructure fruit d'un investissement privé qui est une infrastructure industrielle de dernière génération donne une nouvelle vocation au pôle urbain de Diamniadio qui est devenue en dix ans, comme on le constate, une ville moderne, une ville dynamique au coeur du Sénégal émergent...

Le Sénégal va ainsi bénéficier grâce au groupe d'une opportunité unique de mettre sur le marché national mais également le marché africain et international des meubles de qualité et se positionner comme un futur acteur majeur de la production et de la distribution de meubles. Le Projet Biga home va apporter une contribution notable à la matérialisation du PSE dont un des axes forts demeure la transformation structurelle de notre tissu productif.

Cette usine qui couvre à terme 05 ha d'un investissement total de 65 millions d'euros est un véritable lieu de transformation et d'innovation. Ici, l'artisanat fusionne avec la technologie pour créer du mobilier moderne de qualité aux normes et standards récents », s'est félicité le Président Macky Sall.

Dans le cadre de l'accord d'installation, le Président de la République a annoncé un accompagnement des Turcs pour permettre à l'artisanat local de parfaire sa production avec des produits finis plus conformes à l'ergonomie et à la métrologie. « Par sa longue expérience dans la fabrication et son expertise reconnue, le groupe Doganlar va contribuer au relèvement du niveau de compétitivité de nos entreprises locales.

C'est dans ce cadre que j'encourage, à travers une convention d'accompagnement du groupe par le développement de centres d'usinage du projet du mobilier national qui vont permettre aux entreprises artisanales de fabriquer des meubles respectant les normes ergonomiques et métrologiques, en plus de développer la sous-traitance avec nos vaillants artisans locaux » a souligné Macky Sall.

Ainsi dans le cadre du projet mobilier local, initié en 2015, les producteurs locaux pourront voir leur part de marché dans l'acquisition de mobilier pour les services de l'Etat augmentée et dépasser le taux 69,9% en 2020.

Le président du conseil d'administration du Groupe Mobilier Doganlar a également fait savoir que cet investissement va participer au développement économique et industriel du Sénégal. Cela grâce à une fusion entre l'expérience et la savoir-faire turc et la main d'oeuvre locale. Aussi, selon Ismaïl Dogan, 90% des emplois dans l'usine seront réservés aux nationaux.

Pour Hatice Nur Sagman, ambassadeur de la Turquie à Dakar, cette usine est un nouveau symbole de la coopération entre la Turquie et le Sénégal. Ainsi « le partenariat gagnant-gagnant avec l'Afrique porte ses fruits ». Fort de cela, la diplomate a lancé un aux autres industriels turcs pour venir investir au Sénégal.