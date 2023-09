Afrique: Mamadou Diagna Ndiaye reçu au Vatican - Le Pape François prie pour le succès des JOJ « Dakar 2026 »

Porteur des messages du Président Macky Sall et du Président du Cio, Thomas Bach, Mamadou Diagna Ndiaye, président du Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss), a été reçu, samedi dernier, par Sa Sainteté le Pape François, au Vatican. Le Chef de l'Église catholique a prié pour le succès des Jeux olympiques de la Jeunesse « Dakar 2026 ».

Le Sénégal accueille, en 2026, les premiers Jeux olympiques de la Jeunesse en terre africaine. Un défi que compte bien relever le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse « Dakar 2026 » (Cojoj). Samedi dernier, une délégation conduite par le Président du Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss), Mamadou Diagna Ndiaye, a été reçue par Sa Sainteté le Pape François. Elle était composée d'Ibrahima Wade, Vice-Président du Cnoss, Coordonnateur général du Cojoj « Dakar 2026 », Me Augustin Senghor, Président de la Fédération sénégalaise de football, Madame Cécile Faye, Secrétaire générale adjointe du Cnoss et Directrice de la Planification et de la Coordination au sein du Cojoj « Dakar 2026 ».

Le Président Diagna Ndiaye a, selon un communiqué, évoqué avec le Saint-Père la place et l'importance de la liturgie du dialogue islamo-chrétien, une des valeurs essentielles dans le monde d'aujourd'hui. Dans son message, précise le document, « le Président de la République, Macky Sall, a insisté sur l'organisation par le Sénégal du premier événement olympique en Afrique ». Et a souligné que « dans l'esprit des Journées mondiales de la jeunesse qu'organise l'Église catholique, les Joj visent, au-delà de l'aspect sportif, à promouvoir la paix et l'entente entre les peuples, à travers les jeunes qui représentent l'avenir du monde ».

Mamadou Diagna Ndiaye a également réitéré le message du Président Thomas Bach quant au rôle du sport et sa contribution pour l'avènement d'un monde meilleur. Selon le communiqué, « le Saint-Père a eu des paroles aimables sur le Sénégal. Il a félicité le Sénégal pour sa victoire lors de la Coupe d'Afrique des Nations (Can 2021) qu'il a suivie avec intérêt ». De même, poursuit le document, « le Chef de l'Église Catholique a émis le voeu d'une rencontre avec le Chef de l'État au Saint-Siège, lors du prochain Sommet Italie - Afrique prévu les 5 et 6 novembre 2023 à Rome, si sa présence est confirmée ».

Au cours de cette rencontre, le Saint-Père a apprécié toutes les initiatives du Cio dans ce sens. « Il a prié pour le succès des Jeux olympiques de la Jeunesse « Dakar 2026 », qu'il considère comme très importants pour la jeunesse africaine et la jeunesse du monde », précise le communiqué.

Au sortir de l'audience, empreinte de ferveur et d'une grande convivialité, Mamadou Diagna Ndiaye a magnifié le message du Pape François, qui, « dans son universalité, est un soutien inestimable pour les Jeux ». Et d'ajouter : « En 2026, la jeunesse du Sénégal et celle de l'Afrique accueillent la jeunesse du Monde, pour communier avec elle autour des valeurs olympiques : Excellence - Amitié - Respect. ».

L'Ambassadeur du Sénégal auprès du Saint-Siège, Martin Pascal Tine, a, selon le communiqué, assisté à l'audience, et dans son rôle, a « fait preuve d'engagement et de dynamisme au cours de la mission ».