Madagascar: March Mallow - Un collectif de jazz connu dans l'Hexagone

Ils apparaissent dans les grands journaux. En France, leur single « Fools' train » a traversé l'Atlantique et figure dans la playlist « nouveautés » de la radio équatorienne « Energia Radial 30 ». Ils gagnent de plus en plus de terrain.

Le 21 septembre prochain, le collectif sera au Barbizon Paris 141 rue de Tolbiac 75013, le jazz sera dans le menu. Entre musicalité et technique vocale, les quatre membres feront voyager l'assistance dans le temps.

Ils dégagent une aura électrique, mais quelque part, un peu rustique. Leur style est vraiment hors du commun. Très impressionnants sont les membres de ce groupe qui sont issus d'un mélange de nationalités. D'ailleurs, c'est l'une de leur spécificité. Composé de la chanteuse malgacho-camerounaise Astrid Veigne, le guitariste franco-malgache Eric Doboka, le pianiste franco-américain Christian D'Asfeld, et le contrebassiste Thomas Plès, March Mallow a un aspect multiculturel. Bien que deux d'entre eux soient d'origine malgache, leurs chansons sont rarement diffusées sur les chaînes télévisées ou les ondes de la Grande île. Pourtant, ils impressionnent les étrangers à l'extérieur, en l'occurrence en Europe.

Depuis sa création, en 2018, March Mallow réalise des tournées et sillonne le vieux continent. En 2022, par exemple, Astrid Veigne a transporté l'assistance car sur scène, l'ambiance est satinée, le son le plus proche possible, le trio sincère fait revivre l'effervescence des concerts new-yorkais au début de Birdland à Manhattan et de l'Apollo Theatre à Harlem. En effet, le groupe remet au goût du jour le jazz des années 1950.

Ces années où les États-Unis ont introduit l'Europe dans le redéveloppement, le jean, la mode ainsi que les sonorités du pays de la liberté. Michel Piedaullu témoigne, «un voyage dans le temps. March Mallow est l'occasion de faire renaître l'émotion d'une époque étincelante en matière de chansons blues et jazzy. Dans le respect du style des années 1950, March Mallow fait revivre la musique de Nat King Cole et de Billie Holiday. Un son pur et authentique, reproduit par les techniques d'enregistrement de l'époque, vous plonge dans l'atmosphère noir et blanc des clubs new-yorkais».

Ayant deux fois participé au festival Jazz en Touraine, le groupe gagne le coeur de la musique afro-américaine qui a vu le jour dans les années 20. Alors, cette année, ils figurent encore parmi la quinzaine de groupes, qui sont montés sur scène le 9 septembre dernier.

L'année prochaine, March Mellow aura un agenda chargé. «Nous travaillons actuellement sur le prochain album qui contiendra 80% de compositions originales. La sortie de l'album est prévue en avril 2024», se confie Eric Doboka. Ensuite, March Mallow participera également au festival All of Jazz le 24 mai 2024 prochain.