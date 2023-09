Congo-Kinshasa: CENI - Denis Kadima en visite au CNT pour s'assurer que la publication des listes provisoires des électeurs se fera selon les prescrits de la loi

Ce mercredi 13 septembre 2023, le Président de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), Denis Kadima Kazadi, assisté du Secrétaire Exécutif National Adjoint (SENA), Marie-José Kapinga Bondo, et de quelques Directeurs, a effectué une visite au Centre National de Traitement (CNT), situé au siège national de la CENI.

Le numéro un de la Centrale électorale est allé s'enquérir de l'évolution du travail lié à l'impression et au conditionnement des listes provisoires des électeurs qui devront remplir leur devoir civique lors des élections générales prévues dès le 20 décembre 2023.

Au cours de cette visite, le Président Denis Kadima Kazadi a obtenu de la part de la SENA toutes les informations concernant la faisabilité de cette opération qui consiste en amont, à générer les listes selon les bureaux de vote pour procéder à leur impression brute, avant de passer à leur vérification dans l'optique de les conditionner par rapport à l'organisation administrative de la République démocratique du Congo. Le tout est de constituer les colis par antennes où s'effectuera l'affichage des listes pour être consultées par les électeurs.

« Vous savez que la loi nous oblige à publier la liste des électeurs et je suis venu voir comment l'équipe se prépare pour se conformer à la loi. Nous devons minutieusement vérifier ces listes et le cas échéant, faire les ajustements et les mettre en colis en vue de les convoyer au niveau des antennes pour affichage. Un travail qui se fait de façon systématique, avec des étiquettes et il faut un personnel suffisamment formé pour y arriver. Et c'est ce que nous faisons car nous tenons à ce que le 20 septembre 2023 que nous ayons ces listes affichées dans les antennes et aussi disponibles sur notre site internet », a indiqué Denis Kadima.

Et de renchérir : « L'avantage de cet exercice est de permettre aux électeurs que nous sommes tous de vérifier si le nom figure sur la liste électorale et si l'identité est bien transcrite, au cas contraire, apporter la correction et cela se fera pendant 30 jours avant la publication des listes définitives des électeurs qui vont participer au vote ».