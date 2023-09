Afrique: Maroc / Burkina / Faso - Les recettes du match dédiées aux victimes du séisme à Marrakech

Les recettes du match Maroc- Burkina-Faso, livré mardi 12 septembre, au stade Bollaert, à Lens, en France, ont été dédiées aux victimes du tremblement de terre à Ighlil, dans la province de d'Al Houaz, à Marrakech, a décidé la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Les Lions d'Atlas du Maroc et les Etalons du Burkina-Faso se sont affrontés en amical international dans une région française dont se trouve une forte communauté marocaine. Le match s'est soldé par un score de 1-0, en faveur du Maroc.

Ainsi, la FRMF et son président, Lekjaa Fouzi, ont décidé d'affecter les recettes mobilisées dans ce match au Fond Spécial dédié à recevoir les contributions volontaires de solidarité pour la gestion des conséquences du tremblement de terre. Le peuple marocain résident à l'étranger s'est donc mobilisé de partout pour assister à ce match, question de porter assistance à sa manière, aux frères et soeurs, victimes de ce drame.

Une minute de silence ce week-end en mémoire de ces victimes

Ainsi, la CAF a décidé d'observer une minute de silence lors de tous ses matches de la Ligue de champions, de la Coupe de la Caf et même la finale de la Supercoupe prévu ce week-end en hommage aux victimes du tremblement de terre qui a frappé le Maroc d'un côté, et des inondations dévastatrices survenues dans l'Est de la Libye de l'autre part. Une minute de silence doublement significative.

Le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, a déclaré : « au nom des 54 associations affiliées à la CAF, nous exprimons une fois de plus nos profondes condoléances aux familles, à la Fédération Royale Marocaine de Football, à la Fédération Libyenne de Football, aux gouvernements et aux peuples du Maroc et de la Libye pour les milliers de personnes qui ont perdu la vie lors du tremblement de terre au Maroc et lors des inondations en Libye. Les peuples marocain et libyen sont dans nos pensées ainsi que dans nos prières et qu'Allah les console et les réconforte en cette période douloureuse et difficile. Nous souhaitons à toutes les personnes blessées un prompt rétablissement ».