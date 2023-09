Congo-Kinshasa: 26 femmes congolaises influentes honorées par ECOFORLEADERS !

L'Ecole supérieure de formation des leaders de l'unité (ECOFORLEADERS /FOCOLARI) a organisé, ce mercredi 13 septembre 2023, dans la salle Père Boka du CEPAS à Kinshasa, la première édition du promo-talent. A l'occasion, 26 femmes influentes de nationalité congolaise ont été primées par cet établissement universitaire. Ce, pour leur excellence dans ce qu'elles font dans la société, dans les domaines politique, commercial et économique.

Selon Ghislaine Kahambu, l'une des gestionnaires à ECOFORLEADERS, cette activité est organisée dans le but de mettre à honorer les valeurs des femmes qui peuvent aider la RD-Congo à sortir de la situation dans laquelle elle se trouve et à mettre en avant leurs activités à la face du monde.

C'est aussi une occasion pour encourager les femmes qui entreprennent en vue d'apporter le changement au pays.

Pour elle, la femme possède plusieurs valeurs qui sont propres à elle.

«En vivant et en observant, nous avons découvert que la femme peut aider ce pays, qui a ce défi de la division et surtout pendant cette période qui nous guette, la période électorale», a-t-elle fait savoir. Avant de poursuivre que cela, surtout parce que la femme est par nature rassembleuse, qui ne fait pas beaucoup de bruits et de nourrir ainsi que de partager ces valeurs avec les autres.

Mme Ghislaine a ensuite signalé que cette activité ne sera pas uniquement pour les femmes, mais également pour les médecins, les candidats présidents, un jour.

Dans sans prise de parole, le professeur Joseph Lino Pungi, Secrétaire académique d'ECOFORLEADERS, a développé le sous-thème "le marketing social", pour venter les potentialités de la République Démocratique du Congo. Des potentialités vues ici sont, notamment, les talents de ces 26 femmes nominées.

Le professeur a défini, à l'intention des nominées, le mot "marketing social" (sous deux angles), en vue de leur permettre de comprendre les exigences existentielles pour vendre davantage leurs talents. Le prof a défini le marketing comme un processus à long terme bien planifié qui implique des méthodes de marketing et vise à changer le comportement humain, à apporter un changement social, à améliorer la vie des gens et l'environnement dans lequel ils vivent. Il contribue à l'améliorer la qualité de la vie. Tandis que dans la deuxième définition, il évoque un ensemble de moyens mis en oeuvre par une entreprise pour commercialiser ses produits et services en adéquation avec un marché visé.

Concernant le changement social, le professeur Joseph Lino a expliqué que c'est un processus qui intègre les individus, les communautés ou les sociétés en leur permettant d'adopter et de pérenniser des comportements positifs, correspondant à toute transformation observable dans le temps d'une manière qui ne soit pas que provisoire ou éphémère.

Pour faire le marketing social, le professeur Joseph Lino pense qu'il faut mener une analyse, établir une liste de stratégies pour la mise en oeuvre du projet ainsi que l'étape de l'exécution, qui demande la prise en compte de la communication, de la mobilisation et de lobbying.