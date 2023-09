Congo-Kinshasa: Kinshasa - ONG 'Peniel Elite' déterminée à lutter contre la faiblesse intellectuelle chez les enfants

«Semer en eux la culture de la lecture dès l'enfance», tel a été le thème de la journée d'encadrement et de redressement éducationnel des enfants organisé dernièrement par l'Organisation non gouvernementale (ONG) "Peniel Elite", à l'école Akto. Cette structure non étatique, est déterminée à stopper toutes formes de faiblesse intellectuelle se localisant dans les neurones des enfants.

A en croire Madeleine Mbiya, Coordonnatrice de l'ONG "Peniel Elite", le centre Peniel Elite est créé en 2020, dans une période où la RDC faisait face à la pandémie de Covid-19 et où les enfants n'allaient pas à l'école. Son apport, est de relever le niveau intellectuel des enfants ayant connu certains soucis suite au ravage de cette pandémie et autres scènes méticuleuses.

D'après Lab Mwenze, Coordonnateur adjoint de l'ONG "Peniel Elite", le Centre Peniel Elite, est un cadre éducationnel qui apprend aux enfants (pré-primairien, primairien, secondaire et humanitaire), l'articulation dans la lecture, la ponctuation, la diction, les unités d'apprentissage française, anglaise, etc.

«Nous apprenons aux enfants avec des petits textes, des petits mots, pour permettre à tous les apprenants de bien exprimer ce qu'ils sont en train de lire. En dehors de ces éléments, les enfants inculquent aussi à épeler les mots et à faire l'anagramme », a expliqué Lab Mwenze.

Notons que, cette structure non étatique forme également des orphelins et orphelines pour qu'ils deviennent utiles pour eux-mêmes et pour la société. La prochaine édition de l'apprentissage de la lecture des enfants est fixée au mois de juillet 2024.