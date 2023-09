Congo-Brazzaville: Sylvodrick Ombongo - «Nous sommes en train de préparer 'Affranchissement' »

interview

Le groupe Grande génération Ibamb'Oyiga de Sylvodrick Ombongo annonce la sortie en décembre 2023 de son 5e opus intitulé « Affranchissement ». Après un moment d'hibernation, l'orchestre tradi-moderne a repris avec les répétitions à son siège situé dans le 9e arrondissement de Brazzaville. Dans cet entretien, le président du groupe évoque la tournée qu'il fera après la sortie de cet opus dans les différents départements du Congo.

Les Dépêches du Bassin du Congo (LDBC) : Nous vous trouvons en pleine répétition. Dans quel cadre les inscrivez-vous ?

Sylvodrick Ombongo : Il y a quelques jours, nous n'avions pas un lieu pour répéter nos chansons. Et aujourd'hui nous nous sommes organisés pour prester désormais chaque dimanche à l'arrêt Bongo-Nouara à Massengo, dans le 9e arrondissement de Brazzaville, Djiri.

LDBC : Comment se présente la vie du mouvement ?

S.O : Le mouvement se porte bien. L'orchestre a bel et bien commencé, malgré quelques tracasseries au niveau organisationnel. Vous savez que la musique exige suffisamment d'argent si l'on veut que l'orchestre aille de l'avant. Aujourd'hui, pour que nous ayons les instruments qui nous permettent de prester, il faut une personne de bonne volonté qui prenne l'engagement.

LDBC : Vous êtes présentement en studio pour un opus ?

S.O : Nous sommes présentement en studio. Mais nous avons déjà cinq albums sur le marché de disque. Le premier opus est Eyemo en 2011 ; Lamboma tsouenguè en 2014 ; Achila'ha makita ; Obamba Mboro qui venait d'être mis dans les bacs. Présentement, nous sommes en train de préparer "Affranchissement". Cet album sera dans les bacs le 3 décembre de cette année. Après quoi, l'orchestre aura des tournées dans trois départements : la Sangha, la Cuvette et, en février 2024, nous irons à Pointe-Noire, Dolisie (Niari) et Mouyondzi (Bouenza). Mais nous avons aussi des contrats signés avec d'autres maisons que nous gardons encore dans le secret.

LDBC : Pourquoi avez-vous porté votre choix de carrière sur la musique tradi-moderne ?

S.O : Je veux amener les jeunes à comprendre que, sans la tradition, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons voir nos origines qu'à travers nos ancêtres. Sans le passé, le présent et le futur ne sont rien. Et nos valeurs sont imprescriptibles.