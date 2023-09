Congo-Brazzaville: Assainissement - Les blouses blanches jouent l'exemplarité dans l'application du «1er samedi du mois »

Le fait nécessite d'être noté. A Brazzaville, les agents de la santé ont fait du 1er samedi du mois une véritable prise en charge de la propreté de leurs structures de travail et leur environnement.

S'il y a des structures à rayer de « l'ordre des maintiens de la propreté dans son environnement », ce ne sera pas les structures de santé publique de Brazzaville. Sur ce sujet précis, les blouses blanches du public se sont approprié le mot d'ordre gouvernemental : faire de la propreté autour de soi. Une véritable compétition interdistricts sanitaires s'est déclenchée en sourdine et avec beaucoup d'enthousiasme le premier samedi du mois. Les résultats sont satisfaisants : l'insalubrité s'est éloignée des hôpitaux et centres de santé ; les infirmiers et infirmières activent cette culture de vivre décemment et en parlent avec conviction aux patients qui fréquentent les installations sanitaires...

Cependant, le point noir dans cet élan de mobilisation contre l'insalubrité, c'est le manque d'enthousiasme des comités de santé dont la mission est d'entraîner les communautés des quartiers dans cette opération mensuelle.

Les villes et villages mènent aujourd'hui une vraie guerre contre l'insalubrité. Les rues, les quartiers, les communautés vivent au quotidien la tragédie des conséquences des différentes infections et autres pandémies, en instaurant cette journée de salubrité, le gouvernement entend faire participer les habitants des villes et villages à l'amélioration des conditions de vie.

Et les blouses blanches engagées depuis des décennies dans la santé publique, c'est-à-dire l'ensemble de protections et de moyens visant à améliorer et à maintenir la santé au sein d'une collectivité humaine, par des actions conduites sous l'égide de programmes politiques prenant en charge l'intérêt du groupe ; donnent par cette large mobilisation une démonstration de leur volonté de prolonger des vies humaines. Le 1er samedi du mois consacré à la lutte contre l'insalubrité trouve sa traduction dans les faits dans les formations sanitaires, c'est un bel exemple et cela mérite d'être souligné.

Ces mêmes blouses blanches étaient, il y a quelques mois, aux avant-postes de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Cette fois-ci, ils font de la pédagogie par une exemplarité dans la lutte contre l'insalubrité. Toute cette besogne vaut le vers de Stace : Macte animo, generose puer, sic itur ad astra (Courage enfant généreux, c'est ainsi qu'on s'élève jusqu'au ciel).