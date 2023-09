Congo-Brazzaville: Musique - Sam Samouraï de retour sur scène à Brazzaville

Il est l'un des rappeurs les plus créatifs de la scène musicale congolaise, avec ses textes engagés l'artiste encourage les jeunes au travail et à se prendre en charge. Pour son tout premier grand concert solo prévu le 16 septembre à l'esplanade de la préfecture de Brazzaville, Sam Samouraï fera vivre au public son univers nourri de l'esthétique de la sape, de la langue et des rythmes traditionnels du Congo.

Avec son concept « l'homme est beau », le jeune artiste congolais a brisé les clichés en matière de beauté dans la société actuelle afin d'emmener chacun à se sentir bien dans sa peau, qu'importe son apparence. Grâce à son originalité, l'artiste se fait énormément désirer par les fans de divers horizons. Pour être dans le bain de ses titres « Sapo gang 1 et 2 », qui constituent le vecteur essentiel de ce concert, il faudrait absolument avoir le sens du rythme car « Sapo gang » qui sera chanté essentiellement en français et en lari est avant tout un style de vie et une identité communautaire. Ce cocktail de bonne humeur mêlant rap, rythme traditionnel du Congo et humour, présentera un Sam samouraï dans la peau d'un sapeur qui maîtrise son art.

Aussi, à travers « Sapo gang », le jeune artiste défend sa philosophie du rappeur atypique. Rigoureux, créatif et talentueux, l'artiste apporte une nouvelle touche musicale au rap et fait la fierté du Congo dans l'univers de la musique urbaine.

Nouvelle étoile montante du rap congolais aux allures d'un humoriste, sur les réseaux sociaux tout comme dans la vie réelle, l'artiste ne passe pas inaperçue avec une personnalité bien lue. Ce natif de Pointe-Noire, avec un style musical singulier qui combine avec élégance l'art de s'habiller, de "sapologie" et le rap, a fait ses premiers pas dans l'univers musical en 2017.

Repéré dans la rue grâce à son talent, Sam samouraï participe à de nombreuses scènes et se fait démarquer par l'entremise de son flow et ses textes saisissants. En 2019, le jeune artiste signe un contrat avec MG studio production qui l'a accompagné. Chemin faisant, il sort son premier single « Sapo gang partie 1 », qui reçoit un écho favorable auprès du public et marque ainsi son entrée sur scène. Quelques mois plus tard, il revient sur le devant de la scène avec « Sapo gang partie 2 » qui cumule des milliers de vues et fait de buzz tant au Congo qu'à l'étranger, et consacre ainsi l'artiste au rang des artistes prometteurs en musique urbaine.